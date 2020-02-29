Попова призвала носить маски для защиты от коронавируса

Женщина в маске в центре Милана. Архивное фото

Женщина в маске в центре Милана

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Все медицинские маски, имеющие регистрационное удостоверение и продающиеся в официальных местах реализации, являются эффективным средством защиты от Все медицинские маски, имеющие регистрационное удостоверение и продающиеся в официальных местах реализации, являются эффективным средством защиты от коронавируса , заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Все маски, которые сегодня находятся на реализации в РФ, если это, конечно, официально разрешенные места реализации, защищают от любых видов вирусов и бактерий, если вы ее правильно носите. То есть ее нельзя и не нужно держать, мять в руках, протирать ей стол, потом опять прислонить к лицу - тогда от нее будет вред. Если же вы все делаете правильно, надеваете чистую маску, через 2, максимум 3 часа меняете на чистую маску, то она, безусловно, защищает от нового коронавируса", - рассказала Попова журналистам.

Она добавила, что коронавирус "не обладает необыкновенными свойствами", он не способен проникать через плотные поверхности и через ткань.

"Поэтому здесь правильное ношение маски, безусловно, очень значимо снижает риски заразиться", - добавила она.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.