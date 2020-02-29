Тест на коронавирус можно пройти во всех регионах, заявила Попова

Микробиологическая лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Архивное фото

Микробиологическая лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

© Виталий Тимкив Микробиологическая лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Тест на выявление коронавируса можно пройти во всех регионах страны, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова . Тест на выявление коронавируса можно пройти во всех регионах страны, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора

"Мы разработали… две тест-системы. Они зарегистрированы, и, начиная с 21 января текущего года, тест-системы дорабатываются, организовано производство, они поставляются во все регионы РФ… С 21 января… возможность провести исследования на новый коронавирус есть во всех субъектах РФ. Сначала это были 15 наших научно-исследовательских организаций, а… с начала февраля это все 85 наших лабораторий, испытательных лабораторных центров в столицах субъектов РФ…", - сказала она.

Попова подчеркнула, что подтверждение о заражении может дать только один центр – "Вектор" в Новосибирске.

"Поэтому все результаты, которые получаются нашими центрами во всех субъектах РФ, еще раз перепроверяются нашим геномным центром "Вектор". Это важно. Сегодня доступность исследования достаточно широкая", - добавила она.

"Мы проводим необходимое количество исследований. Количество тест-систем нарабатываемых достаточно", - уточнила Попова.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.