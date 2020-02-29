В России подготовили более 360 мест для карантина по коронавирусу

"Я бы хотела сказать, что государство сделало все для того, чтобы обеспечить готовность медицинской сети по предписывающим документам, на сегодняшний день подготовлено в субъектах 366 обсерваторов, из которых задействованы, развернуты 130 на 8 тыссяч 313 коек, а остальные, общей емкостью 21 тысяча мест, на сегодняшний день пока законсервированы, но готовы", - сказала она.