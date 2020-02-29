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Махатхир Мохамад объявил, что готов стать премьером Малайзии
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РИА Новости

Махатхир Мохамад объявил, что готов стать премьером Малайзии

07:59 29.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМохатхир Мохамад
Мохатхир Мохамад
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мохатхир Мохамад. Архивное фото
БАНГКОК, 29 фев – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы правительства Малайзии экс-премьер Махатхир Мохамад заявил, что готов снова занять пост премьера и располагает необходимым для этого большинством голосов депутатов парламента, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Мохамада поддерживает коалиция "Альянс надежды" во главе с бывшим официальным преемником экс-премьера Анваром Ибрагимом, который также выдвигал на прошлой неделе свою кандидатуру на пост премьера. Об этом говорится в выпущенном в субботу заявлении коалиции, сообщает газета.
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"Большинство депутатов парламента поддерживает меня как кандидата на пост премьер-министра", - заявил Мохамад, назначенный королем Малайзии неделю назад временно исполняющим обязанности главы правительства.
"Как я неоднократно заявлял ранее, я категорически против любой формы сотрудничества с лицами, о которых известно, что они коррумпированы и являлись членами клептократической администрации, ради свержения которой "Альянсу надежды" пришлось приложить множество усилий. Об этом я прямо сказал депутатам от Объединенной партии сынов Малайзии, которые были у меня вчера. Я не подписывал никаких деклараций в поддержку какого-либо кандидата на пост премьера ", - сказал Мохамад.
Он признался, что в субботу утром встречался с депутатами от "Альянса надежды" и получил их поддержку. "Сегодня мы официально сообщим об этом Его Величеству королю", - сказал политик.
Потери в результате выхода части депутатов и целой парламентской фракции Объединенной партии сынов земли Малайзии из состава коалиции спровоцировали развал правительства и один из серьезнейших политических кризисов в истории страны. Тем не менее, при сложении количества оставшихся депутатов "Альянса надежды" и тех депутатов других партий, которые сохранили лояльность Мохамаду, ушедшему в отставку после раскола коалиции, получается такое большинство, которое не сможет "перебить" ни один другой кандидат, говорится в сообщении.
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Политический кризис начался в Малайзии в прошлый понедельник. Тогда большая группа депутатов, в том числе депутаты фракции Объединенной партии сынов Малайзии, главой которой являлся старейший в мире выборный лидер Мохаммад (94 года), вышла из состава правящей коалиции, победившей на выборах 2018 года. Было предложено создание новой коалиции, в которую вошли бы партии, проигравшие выборы и находящиеся в оппозиции, в том числе старейшая партия Малайзии Объединенная Малайская национальная организация (ОМНО), до 2018 года непрерывно правившая страной около 60 лет, и Панисламская партия. В результате этих действий правящая коалиция Малайзии развалилась.
Мохамад, не согласившийся с действиями депутатов своей партии, ушел в отставку с постов премьера и лидера Объединенной партии сынов Малайзии. По конституции страны отставка премьера означала и отставку его кабинета министров.
После развала правящей коалиции несколько политических партий выступили со своими кандидатурами на пост премьера.
Король Малайзии, являющийся по конституции главой государства и имеющий широкие полномочия в системе исполнительной власти страны, предпринимает попытки разрешить кризис путем посредничества дворца между политическими силами в рамках своих полномочий. В ситуации, когда правительство уходит в отставку без роспуска парламента (что означало бы внеочередные выборы), монарх, утверждающий в должности премьер-министров страны, играет роль высшей инстанции по разрешению политического кризиса.
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Махатхир МохамадМалайзияВ мире
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