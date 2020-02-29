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"Узбекские авиалинии" приостановят полеты в Южную Корею
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РИА Новости

"Узбекские авиалинии" приостановят полеты в Южную Корею

07:25 29.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолет "Узбекских авиалиний"
Самолет Узбекских авиалиний
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Самолет "Узбекских авиалиний". Архивное фото
ТАШКЕНТ, 29 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Узбекские авиалинии" с 1 марта приостанавливает полеты в Южную Корею из-за вспышки нового коронавируса в этой стране, сообщила в субботу пресс-служба авиаперевозчика.
По данным министерства здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи, число зараженных коронавирусом в этой стране достигло уже 2931. Скончались всего 16 человек, выздоровели 27, анализы еще 29 154 человек в работе. В субботу власти призвали жителей не выходить из дома в эти выходные.
"С 1 марта 2020 года авиакомпания Uzbekistan Airways временно приостанавливает регулярные авиарейсы в Сеул в связи со вспышкой коронавируса в Южной Корее и в целях предотвращения распространения данного вируса на территории Узбекистана", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Авиакомпания осуществляет рейсы в Южную Корею только по маршруту Ташкент-Сеул.
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По данным пресс-службы, пассажиры, вылетающие из Сеула рейсом авиакомпании 29 февраля, по прилёту будут отправлены в пункт временного размещения. "В связи с этим просим не встречать их в аэропорту Ташкента", - отмечается в сообщении. "Совместно с министерством здравоохранения Республики Узбекистан на всех рейсах авиакомпании введены повышенные меры безопасности, в том числе проводятся санитарно-карантинные мероприятия и медико-санитарный контроль лиц, пересекающих государственную границу Республики Узбекистан", - добавили в авиакомпании.
Узбекистан с 1 февраля также временно закрыл воздушное сообщение с Китаем из-за эпидемии коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае достигло 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по данным ВОЗ на пятницу, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.-0-.
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