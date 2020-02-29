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В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем
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РИА Новости

В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем

07:06 29.02.2020 (обновлено: 07:37 29.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Медик. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Пять человек, контактировавших в Москве с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в российской столице транзитом, госпитализировали в инфекционную больницу, вирус у них не выявлен, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.
Двадцатого февраля февраля транзитным рейсом из Тегерана в Шанхай через аэропорт "Шереметьево" летел гражданин Ирана. Уже позднее, в Китае, у него выявили коронавирус. По данным штаба, во время пересадки между двумя рейсами пассажир находился в терминале D.

"В настоящий момент определены лица, которые имели близкий контакт с зараженным, и установлено их местонахождение. Трое уже покинули территорию РФ, пять человек госпитализированы в инфекционную больницу №1", - говорится в сообщении штаба.

Каждому из пяти пациентов провели полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, у них взяли пробы для анализов, давшие отрицательный результат.
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"В Москве отсутствуют случаи коронавирусной инфекции", - подчеркнули в штабе.
Ранее китайская газета "Жэньминь Жибао" сообщила, что 26 февраля в городе Чжунвэй выявили заболевшего коронавирусом, который 19 февраля вылетел из Тегерана в Москву рейсом SU513 и прибыл в "Шереметьево". Все это время он носил маску-респиратор N95. В Москве мужчина провел около 16 часов в капсульном отеле рядом с аэропортом.
На следующий день, 20 февраля, заболевший вылетел из Москвы в Шанхай рейсом SU206. Там больной заселился в гостиницу, через два дня сел на поезд из Шанхая в Ланьчжоу. Вечером 23 февраля он сел на поезд до города Чжунвэй.
В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
По последним данным, число зараженных в Китае достигло почти 79 тысяч человек, более 2,7 тысячи скончались, свыше 39 тысяч вылечились.
Случаи заражения отмечаются в десятках стран за пределами Китая — заболевших уже больше четырех с половиной тысяч, умерли 67 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
11121064
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Распространение нового коронавирусаМоскваШереметьево (аэропорт)ИранОбщество
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