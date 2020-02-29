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Власти Южной Кореи призвали жителей не выходить из дома в эти выходные
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РИА Новости

Власти Южной Кореи призвали жителей не выходить из дома в эти выходные

06:56 29.02.2020
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© REUTERS / Kim Hong-Ji Дезинфекция рынка в Сеуле
Дезинфекция рынка в Сеуле
© REUTERS / Kim Hong-Ji
СЕУЛ, 29 фев – РИА Новости. Гражданам Южной Кореи в эти выходные лучше остаться дома, не участвовать в каких-то массовых собраниях, церковных службах, заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения РК Ким Ган Нип.
По его словам, эти суббота и воскресенье станут "решающим моментом" в борьбе с коронавирусом. "Мы просим граждан воздержаться от участия в массовых мероприятиях, митингах или религиозных собраниях… По возможности оставайтесь в своих домах, воздержитесь от выходов на улицу и поездок, снизьте до минимума контакты с людьми", - сказал Ким Ган Нип.
Он отметил, что у 80% подтвержденных зараженных наблюдаются только слабые симптомы, и им даже "не требуется специальное лечение". Таким заболевшим могут назначаться обычные обезболивающие и жаропонижающие. У 20% наблюдаются симптомы, связанные с дыхательными системами, из них только 5% пациентов требуют серьезного лечения. В связи с этим первым делом госпитализируют тех, у кого симптомы проявляются сильнее.
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Для содействия медицинским и карантинным службам только в Тэгу, в котором, по последним данным, зарегистрировано 2055 случаев заражения, работают 348 военных, 175 человек занимаются анализами, 122 врача лечат пациентов.
На данный момент проверено около 88% списка всех прихожан секты Синчхончжи, которая стала центром распространения вируса в Тэгу, что составляет 171 682 человека. Симптомы коронавируса обнаружены почти у 2% - 3 381 человека. Примерно 65 тысяч "учащихся" секты проверяются отдельно. В связи с таким масштабным количеством проведенных анализов предполагается, что в ближайшие дни количество новых подтвержденных зараженных будет расти.
Ким Ган Нип также сообщил, что министерства образования Южной Кореи и КНР договорились в пятницу рекомендовать своим студентам обоюдно отказаться на время от учебы в соседней стране, пока коронавирус не будет взят под контроль. На данный момент из примерно 70 тысяч китайских студентов, учащихся в южнокорейских вузах, не вернулись с каникул примерно 33 тысячи.
На том же брифинге представитель министерства юстиции заявил, что число граждан КНР, въехавших в Южную Корею 28 февраля, составило рекордно низкие 870 человек, из которых 462 человека – студенты южнокорейских вузов. Количество граждан РК, которые приехали из Китая 28 февраля, составило 503, а 2 017, наоборот, выехали в КНР.
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло уже 2 931 человека. Скончались всего 16 человек, выздоровели 27, анализы еще 29 154 человек в работе.
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