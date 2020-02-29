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Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
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РИА Новости

Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей

06:45 29.02.2020 (обновлено: 08:25 29.02.2020)
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В Сети появилось видео с вечеринки, посвященной празднованию дня рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко, в ходе которой погибли два человека. Кадры опубликовал "5 канал".
На ролике, выложенном Диденко в Instagram Stories, видно, как один из присутствующих произносит тост в честь виновницы торжества, гости веселятся и записывают происходящее на смартфоны.
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Очевидец рассказал о ЧП на дне рождения блогера в Москве
Инцидент произошел вечером 28 февраля в одном из банных комплексов в Москве, где популярный блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения. После того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, два участника вечеринки получили смертельные химические ожоги, еще трое получили химические ожоги. По данным ряда СМИ, один из пострадавших, супруг Диденко, позднее скончался.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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ЧП в московском банном комплексеЕкатерина ДиденкоМоскваПроисшествия
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