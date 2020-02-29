Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей

Инцидент произошел вечером 28 февраля в одном из банных комплексов в Москве, где популярный блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения. После того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, два участника вечеринки получили смертельные химические ожоги, еще трое получили химические ожоги. По данным ряда СМИ, один из пострадавших, супруг Диденко, позднее скончался.