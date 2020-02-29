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РИА Наука
2020-02-29T06:57+0300
https://ria.ru/20200229/1565358556.html
Boeing признала факт халатности при испытаниях систем Starliner
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РИА Новости

Boeing признала факт халатности при испытаниях систем Starliner

06:21 29.02.2020 (обновлено: 06:57 29.02.2020)
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© NASA / BoeingКосмический корабль Boeing CST-100 Starliner
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
© NASA / Boeing
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Компания Boeing признала, что процедуры тестирования систем корабля Starliner перед первым испытательным полетом в декабре 2019 года были проведены некорректно, сообщает издание Washington Post со ссылкой на заявление руководителя программы Boeing Starliner Джона Малхолланда.
Новейший корабль Starliner, созданный компанией Boeing для пилотируемых миссий на МКС, Луну и в далекий космос, совершил свой первый испытательный полет без экипажа 20 декабря прошлого года. Он стартовал с космодрома на мысе Канаверал на ракете-носителе Atlas V. Запуск прошел штатно, через 15 минут после старта корабль отделился от несущей его ступени и начал самостоятельный полет. Однако в расчетное время включения двигателей корабля не произошло. В результате Starliner, истратив много топлива, оказался на нерасчетной орбите и не смог лететь к МКС. НАСА и Boeing приняли решение вернуть корабль на Землю 22 декабря.
По словам Малхолланда, компания сократила ключевое тестирование программного обеспечения корабля. Кроме того, не удалось должным образом провести проверку на соответствие критически важной системы ключевого оборудования. По его словам, вместо этого для проведения тестирования была использована компьютерная система с дефектами.
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner после приземления на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019
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Однако Малхолланд отметил, что Boeing будет модернизировать методы проверки своих систем перед вводом в эксплуатацию. Также будет проведен полный анализ кода программного обеспечения.
"Я действительно не хочу, чтобы создалось впечатление, что эта команда пыталась пойти кратчайшим путем. Они этого не делали. Они проделали множество проверок. И, очевидно, в определенных областях у нас есть некоторые пробелы, которые нужно заполнить", - приводит издание слова Малхолланда.
Представитель компании также подчеркнул, что проблемы в испытаниях систем не связаны с финансовыми затратами. "Цена никогда не была ключевым фактором в каком бы то ни было решении о том, как нам нужно испытывать наши системы", - указал он.
В январе Boeing сообщил, что НАСА анализирует необходимость повторного беспилотного полета Starliner из-за проблем, возникших в первом полете, и заложила на это 410 миллионов долларов.
В марте 2019 года Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС.
Ожидается, что корабли Crew Dragon и Starliner выполнят испытательные полеты с экипажами в первой половине 2020 года, после чего будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.
Опубликовано видео посадки корабля Starliner
22 декабря 2019, 18:35РИА Наука
Появилось видео посадки космического корабля Starliner
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РИА НаукаStarlinerМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаThe Boeing CompanyНАСА
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