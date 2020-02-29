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Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
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РИА Новости

Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35

06:16 29.02.2020
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© U.S. Air Force / Senior Airman Keifer BowesИстребители F-35A Lightning II
Истребители F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Senior Airman Keifer Bowes
Истребители F-35A Lightning II. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск написал в своем Twitter, что американский F-35 "не будет иметь шансов" против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Таким образом изобретатель прокомментировал пост журналистки американского издания Aviation Week Ли Хадсон, которая привела высказывание Маска, сделанное на военном симпозиуме, о необходимости создания альтернативы F-35.
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"Конкурентом (F-35. – прим. ред.) должен быть беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, но его маневры дополняются автономией. У F-35 не было бы никаких шансов против него", - написал основатель SpaceX.
При этом издание Defense News сообщило, что во время симпозиума Маск, отвечая на вопрос об имеющихся у него новаторских идеях в области войны в воздухе, и вовсе выразил мнение, что "эра истребителей миновала". По словам изобретателя, будущее в этой сфере стоит за беспилотниками.
Истребитель F-35 производства компании Lockheed Martin был принят на вооружение США в 2015 году с многолетней задержкой. Ожидается, что он будет основным истребителем американских ВВС до середины столетия. Создание самолета обошлось в 1,4 триллиона долларов, это самый дорогой военный самолет в истории.
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Илон МаскTesla motorsF-35SpaceXСШАТехнологииВ мире
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