Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35

Таким образом изобретатель прокомментировал пост журналистки американского издания Aviation Week Ли Хадсон, которая привела высказывание Маска, сделанное на военном симпозиуме, о необходимости создания альтернативы F-35.

"Конкурентом (F-35. – прим. ред.) должен быть беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, но его маневры дополняются автономией. У F-35 не было бы никаких шансов против него", - написал основатель SpaceX.

При этом издание Defense News сообщило, что во время симпозиума Маск, отвечая на вопрос об имеющихся у него новаторских идеях в области войны в воздухе, и вовсе выразил мнение, что "эра истребителей миновала". По словам изобретателя, будущее в этой сфере стоит за беспилотниками.