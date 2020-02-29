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Bloomberg: богатейшие люди мира за неделю потеряли $444 миллиарда
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РИА Новости

Bloomberg: богатейшие люди мира за неделю потеряли $444 миллиарда

05:38 29.02.2020 (обновлено: 08:03 29.02.2020)
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© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары
© Depositphotos / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось за неделю на 444 миллиарда долларов США из-за распространения коронавируса, негативно повлиявшего на фондовые рынки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Самые большие потери понесли три богатейших человека в мире - глава компании Amazon Джефф Безос, соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс и президент группы компаний LVMH Бернар Арно. Их суммарное состояние сократилось примерно на 30 миллиардов долларов.
Крупные убытки понес и глава компании Tesla Илон Маск, занимающий 25-е место в списке самых состоятельных людей планеты. За неделю он потерял девять миллиардов долларов в результате падения стоимости акций его компании. Не самой удачной также оказалась неделя для основателя Facebook Марка Цукерберга, потерявшего более 6,5 миллиарда долларов.
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В четверг биржи Европы и США обрушились на фоне очередной волны паники вокруг распространения коронавируса: европейские индексы теряли более 4%, а американские – больше 3%. В пятницу снижение продолжилось: ведущие американские фондовые индексы закрылись в минусе в пределах 0,9-3%, падение сдержало заявление ФРС о готовности в случае необходимости поддержать американскую экономику.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае достигло 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по данным ВОЗ на пятницу, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаВесь мирЭкономика
Популярные комментарии
хоть одна хорошая новость за весь день!!!
29 февраля, 07:29
AAlmaz
1230002
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