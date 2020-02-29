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Трамп устроил шуточный опрос о том, кого ему проще победить на выборах
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РИА Новости

Трамп устроил шуточный опрос о том, кого ему проще победить на выборах

04:49 29.02.2020 (обновлено: 05:49 29.02.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе митинга в Южной Каролине устроил шуточный опрос, спросив своих сторонников, кого ему проще будет победить на президентских выборах-2020.
Этот "опрос" Трамп устроил в канун первичных выборов за номинацию от демократов в президенты США в Южной Каролине. По его итогам бывшего вице-президента США Джо Байдена победил сенатор от Вермонта Берни Сандерс.
Сначала Трамп сам отсеял тех кандидатов, которые, на его взгляд, "не имеют шансов". "Отбор" не прошли миллиардеры Том Стайер, который, по версии Трампа, "лузер", и "мини-Майк" (Майкл Блумберг). Блумбергу Трамп посоветовал "вернуться домой, наслаждаться жизнью, тратить деньги на что-то другое".
Шансов нет, считает Трамп, и у сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, которую американский лидер в очередной раз назвал "Покахонтас", припомнив ей родственные связи с американскими индейцами, которые потом не подтвердились.
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В итоге Трамп оставил для голосования "сонного Джо" Байдена и "безумного Берни" Сандерса.
"Итак, скажу проще, кто для меня будет простым (соперником - ред.)?" - спросил Трамп у толпы. И, проанализировав, за кого люди кричали более активно, подвел итог: "Чудится мне, что "безумный Берни" немного впереди".
Первичные выборы (праймериз) среди кандидатов в президенты США от Демократической партии пройдут в субботу в штате Южная Каролина.
Голосование в этом штате показательно с точки зрения того, что там проживает большое число афроамериканцев, которые составляют около 60% местного электората демократов. По мнению наблюдателей, если Байден не займет первое место в Южной Каролине, то это почти наверняка похоронит его шансы на выдвижение единым кандидатом от партии. Как показывает практика, без поддержки темнокожих американцев добиться номинации нереально.
Другими словами, если "сонный Джо", как его дразнит Трамп, не "проснется" в Южной Каролине, то на почти полувековой карьере 77-летнего политика можно ставить крест. Ранее он дважды пытался выиграть партийные выборы, но оба раза безуспешно.
Сейчас, по последним опросам, Байден уверенно лидирует в Южной Каролине, опережая своего главного соперника Сандерса.
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Дональд ТрампЮжная КаролинаСШАВ мире
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