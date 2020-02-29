Число заболевших коронавирусом в США превысило 60 человек

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло 62 человек, сообщил в пятницу Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
В прошлую пятницу CDC сообщал о 34 случаях. В 11 из них заболевшие ранее вернулись в США из-за рубежа, еще в двух случаях коронавирус передался от человека к человеку. Кроме того, 21 человек был доставлен рейсами госдепартамента: трое из Уханя и 18 с борта лайнера Diamond Princess из Японии.
По последним данным CDC, из 62 зараженных 12 ранее вернулись в США из заграничных поездок. Число случаев заражения от человека к человеку возросло до трех. Число зараженных граждан США, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, достигло 44. Количество заболевших граждан, прибывших из китайского Уханя, осталось прежним.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае достигло 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по данным ВОЗ на пятницу, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.
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