Число заболевших коронавирусом в США превысило 60 человек

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло 62 человек, сообщил в пятницу Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В прошлую пятницу CDC сообщал о 34 случаях. В 11 из них заболевшие ранее вернулись в США из-за рубежа, еще в двух случаях коронавирус передался от человека к человеку. Кроме того, 21 человек был доставлен рейсами госдепартамента: трое из Уханя и 18 с борта лайнера Diamond Princess из Японии.

По последним данным CDC, из 62 зараженных 12 ранее вернулись в США из заграничных поездок. Число случаев заражения от человека к человеку возросло до трех. Число зараженных граждан США, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, достигло 44. Количество заболевших граждан, прибывших из китайского Уханя, осталось прежним.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.