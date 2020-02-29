Стало известно, за что попадали в тюрьму у террористов в Сирии

АЛЕППО (Сирия), 29 фев - РИА Новости. Громкие разговоры, "скандал у всех на виду" - за эти и другие поступки совсем недавно в контролировавшихся террористами районах Громкие разговоры, "скандал у всех на виду" - за эти и другие поступки совсем недавно в контролировавшихся террористами районах Сирии можно было угодить "в участок" или даже получить реальный тюремный срок. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении корреспондента РИА Новости.

Документы остались от действовавших ранее на северо-западе провинции Алеппо террористических группировок. Они создали некое подобие судебной системы, основанной на своеобразном толковании шариата.

Обнаруженные материалы по большей части представляют собой разрешения на освобождение заключенного ранее гражданина. В них от руки вписывались данные лица, которому не повезло оказаться в поле зрения "шариатского суда" боевиков: дата рождения, ФИО, конкретное обвинение, дата заключения под стражу и дата освобождения.

"Законы" боевики толковали очень своеобразно. К примеру, одному из граждан вменяли "подозрение в домогательствах с использованием WhatsApp", за что ему грозило наказание плетьми или тюремное заключение. Описывается в обнаруженных РИА Новости документах и множество других, не менее "интересных" обвинений. "Громко разговаривал во время разговения в месяц поста", "скандалил у всех на виду", "прелюбодеяние", за которое можно было попасть за решетку на несколько недель - список очень длинный и разнообразный.

При этом за действительно тяжкие преступления, например, можно было получить не сильно больше, чем за любовные связи. Так, в документах говорится о некоем Мураде Хаттабе, обвиненном в убийстве. В заключении он провел всего пять месяцев - с 21 февраля по 12 июля 2015 года.

Откуда появлялась информация, приводившая к задержанию "подозреваемых", остается неизвестным: делала ли это "полиция" террористических группировок, или повсюду были доносчики. Из документов лишь ясно, что от "законов" экстремистов пострадали очень многие.

О своеобразности "судебной системы" террористов можно судить и по "прошениям о смягчении наказания". Так, некий Мухаммад Вахджудж пишет "шейху судье", что его приговорили к полугоду тюремного заключения и 150 ударам плетьми, а также конфисковали его личный ноутбук. При этом он ничего не оспаривает и лишь просит вернуть имущество, указывая, что даже готов заплатить за него.