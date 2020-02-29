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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-29T04:54+0300
https://ria.ru/20200229/1565357818.html
Стало известно, за что попадали в тюрьму у террористов в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565050427_0:169:2730:1705_1036x0_80_0_0_a6fbddaab90c3a3fb0f68fe11e46da60.jpg
РИА Новости

Стало известно, за что попадали в тюрьму у террористов в Сирии

04:10 29.02.2020 (обновлено: 04:54 29.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовВоеннослужащие сирийской армии в Алеппо
Военнослужащие сирийской армии в Алеппо
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Военнослужащие сирийской армии в Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 29 фев - РИА Новости. Громкие разговоры, "скандал у всех на виду" - за эти и другие поступки совсем недавно в контролировавшихся террористами районах Сирии можно было угодить "в участок" или даже получить реальный тюремный срок. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении корреспондента РИА Новости.
Документы остались от действовавших ранее на северо-западе провинции Алеппо террористических группировок. Они создали некое подобие судебной системы, основанной на своеобразном толковании шариата.
Обнаруженные материалы по большей части представляют собой разрешения на освобождение заключенного ранее гражданина. В них от руки вписывались данные лица, которому не повезло оказаться в поле зрения "шариатского суда" боевиков: дата рождения, ФИО, конкретное обвинение, дата заключения под стражу и дата освобождения.
"Законы" боевики толковали очень своеобразно. К примеру, одному из граждан вменяли "подозрение в домогательствах с использованием WhatsApp", за что ему грозило наказание плетьми или тюремное заключение. Описывается в обнаруженных РИА Новости документах и множество других, не менее "интересных" обвинений. "Громко разговаривал во время разговения в месяц поста", "скандалил у всех на виду", "прелюбодеяние", за которое можно было попасть за решетку на несколько недель - список очень длинный и разнообразный.
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Вчера, 05:11Война в Сирии
На окраине Алеппо обнаружили тюрьму и тренировочный лагерь боевиков
При этом за действительно тяжкие преступления, например, можно было получить не сильно больше, чем за любовные связи. Так, в документах говорится о некоем Мураде Хаттабе, обвиненном в убийстве. В заключении он провел всего пять месяцев - с 21 февраля по 12 июля 2015 года.
Откуда появлялась информация, приводившая к задержанию "подозреваемых", остается неизвестным: делала ли это "полиция" террористических группировок, или повсюду были доносчики. Из документов лишь ясно, что от "законов" экстремистов пострадали очень многие.
О своеобразности "судебной системы" террористов можно судить и по "прошениям о смягчении наказания". Так, некий Мухаммад Вахджудж пишет "шейху судье", что его приговорили к полугоду тюремного заключения и 150 ударам плетьми, а также конфисковали его личный ноутбук. При этом он ничего не оспаривает и лишь просит вернуть имущество, указывая, что даже готов заплатить за него.
"Сообщаю вам, что в данном ноутбуке хранится информация, необходимая мне для работы в магазине по ремонту мобильных телефонов. Это источник моего пропитания, я прошу вас смягчить наказание и вернуть ноутбук: я заплачу за него наличными", - пишет Вахджудж. Увенчалась ли успехом его попытка, неизвестно - ответа "судьи" в найденных документах не было.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияАлеппоВ мире
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