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2020-02-29T04:07+0300
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Писатель Иванов ответил на слова коллеги из США о романе Достоевского
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РИА Новости

Писатель Иванов ответил на слова коллеги из США о романе Достоевского

04:07 29.02.2020
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© РИА Новости / М. ФилимоновИздания романа Федора Достоевского "Преступление и наказание"
Издания романа Федора Достоевского Преступление и наказание
© РИА Новости / М. Филимонов
Издания романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российский писатель и автор романа "Географ глобус пропил" Алексей Иванов раскритиковал американского коллегу Джеймса Эллроя за грубую оценку творчества Федора Достоевского. Об этом сообщает gazeta.ru.
Как отметил Иванов, подобные высказывания не делают чести Эллрой, который не имеет права так высказываться о классике. При этом он признал, что людям любых национальностей нелегко дается творчество Достоевского.
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Ранее Джеймс Эллрой, говоря о романе Федора Достоевского "Преступление и наказание", назвал его "русским *******" (чушью – ред.). По его словам, он несколько раз начинал читать роман, но так и не смог закончить, что повлияло на его мнение о книге.
Эллрой известен благодаря детективным романам "Секреты Лос-Анджелеса", "Черная орхидея" и другим. По мотивам книг писателя был снят ряд фильмов.
"Преступление и наказание" – социально-психологический и философский роман Федора Достоевского. В основу сюжета легло преступление студента Родиона Раскольникова, убившего ради спасения близких старуху-процентщицу. При этом криминальная история стала для автора не только темой, но и поводом для размышлений о социальных обстоятельствах, толкающих человека на преступления, а также возможностью показать, какие сложные "химические" процессы происходят в душах людей.
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КультураАлексей Иванов (писатель)Федор ДостоевскийРоссияСША
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