Писатель Иванов ответил на слова коллеги из США о романе Достоевского

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российский писатель и автор романа "Географ глобус пропил" Алексей Иванов раскритиковал американского коллегу Российский писатель и автор романа "Географ глобус пропил" Алексей Иванов раскритиковал американского коллегу Джеймса Эллроя за грубую оценку творчества Федора Достоевского . Об этом сообщает gazeta.ru

Как отметил Иванов, подобные высказывания не делают чести Эллрой, который не имеет права так высказываться о классике. При этом он признал, что людям любых национальностей нелегко дается творчество Достоевского.

Ранее Джеймс Эллрой, говоря о романе Федора Достоевского "Преступление и наказание", назвал его "русским *******" (чушью – ред.). По его словам, он несколько раз начинал читать роман, но так и не смог закончить, что повлияло на его мнение о книге.

Эллрой известен благодаря детективным романам "Секреты Лос-Анджелеса", "Черная орхидея" и другим. По мотивам книг писателя был снят ряд фильмов.