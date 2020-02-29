Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2835 человек

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 79 251 подтвержденном случае заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 37 414 человек (7 664 находятся в тяжелом состоянии), 39 002 человека выписаны из больниц, 2 835 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

За последние сутки по всей стране были выявлены 427 новых случаев заражения (из них 423 – в провинции Хубэй), из больниц выписали 2885 человек (из них 2492 – в провинции Хубэй), скончались 47 (из них 45 – в провинции Хубэй), зарегистрировано еще 248 случаев с подозрением на коронавирус.