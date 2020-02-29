Исследование: россияне стали чаще допускать просрочки по микрозаймам

"Рынок МФО всегда был и остается высокорискованным, поэтому если для банков 30% - это очень высокий уровень, то для рынка МФО этот показатель не вызывает такого беспокойства. Традиционно долги МФО принято считать "быстрыми", и начинать работать с ними необходимо уже с первого дня возникновения просроченной задолженности. Если в первый месяц вернуть в график платежей удается более 35% заемщиков, то спустя три месяца – лишь 10-15%", - отметил он.