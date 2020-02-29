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Исследование: россияне стали чаще допускать просрочки по микрозаймам
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РИА Новости

Исследование: россияне стали чаще допускать просрочки по микрозаймам

03:50 29.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россияне в 2019 году допустили просрочку по каждому третьему микрозайму - доля таких займов по итогам года достигла 36,6%, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Доля просроченной задолженности по выданным российскими микрофинансовыми организациями займам в прошлом году выросла на 1,3 процентного пункта и достигла 31,3% от всей суммы портфеля микрозаймов. Портфель по итогам прошлого года вырос на 18% - до 144 миллиардов рублей.
Чаще всего просрочку по микрозаймам допускают в Чукотском АО, где просрочено 68% всех взятых займов в микрофинансовых организациях. В Московской области и Республике Тыва данный показатель достигает почти половины (45%) от всех микрозаймов. В Москва и Ярославской области показатель просроченной задолженности находится на уровне в 41%.
При этом президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев сообщил РИА Новости, что рост просроченной задолженности в прошлом году как по сумме, так и по числу "плохих" займов можно назвать минимальным. По его мнению, это свидетельствует о том, что компании смогли научиться точно оценивать платежеспособность клиентов, за счет чего на рынке нет массовых дефолтов.
"Рынок МФО всегда был и остается высокорискованным, поэтому если для банков 30% - это очень высокий уровень, то для рынка МФО этот показатель не вызывает такого беспокойства. Традиционно долги МФО принято считать "быстрыми", и начинать работать с ними необходимо уже с первого дня возникновения просроченной задолженности. Если в первый месяц вернуть в график платежей удается более 35% заемщиков, то спустя три месяца – лишь 10-15%", - отметил он.
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