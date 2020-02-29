Эксперт: новая волна влияния коронавируса затронет российский автопром

ВЛАДИВОСТОК, 29 фев - РИА Новости. Очередная волна влияния ситуации с Очередная волна влияния ситуации с коронавирусом на экономику России затронет производства, в том числе автомобильные, где используются китайские комплектующие, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), профессор Александр Латкин.

"Дальний Восток, особенно Приморский край, за последние годы наиболее сильно интегрировался в экономику Китая. От развития экономики КНР зависит экономическая и продовольственная безопасность нашего региона. Первая волна негативного влияния на экономику и жизнь Дальнего Востока прошла. Она связана с тем, что закрылись границы, и мы ощутили резкое уменьшение плодоовощной продукции, повысились цены на нее", - сказал Латкин.

По его словам, закрытие в Китае целого ряда предприятий сказалось на экспорте из Приморья.

"Мы экспортировали огромное количество сырья, в том числе лес. Зима – время самых активных лесозаготовок, и в КНР созданы хорошие условия для бизнесменов, покупающих лес в России. Но сейчас приморские лесозаготовители не знают, куда продавать древесину. В Китае сократился спрос на переработку леса, бизнесмены из КНР не могут сюда выехать, а им, чтобы купить лес, нужно побывать на месте, проверить документальную базу и оценить риски импорта лесной продукции", – добавил Латкин.

Он отметил, что также к первой волне последствий коронавируса можно причислить ущерб туристической отрасли Дальнего Востока, как следствие – пострадала торговля, в том числе ювелирные и продовольственные магазины, ресторанный и гостиничный бизнес. Эта волна затронула и Хабаровский край, и Сахалинскую область, и Камчатку, куда приезжали китайцы.

"Эти составляющие повлияют как минимум на итоги экономического развития за первый квартал. В целом по России это проявится в уровне инфляции, снижении средней зарплаты и повлияет на темпы роста валового внутреннего продукта", - отметил профессор.

Латкин добавил, что Россия много дает Китаю, в первую очередь - энергоресурсы: нефть, природный газ, а также сталь и металлолом. В КНР сокращается спрос на эту продукцию, и, как следствие, падает цена на нефть, природный газ на мировых рынках, а в итоге обваливается рубль и укрепляется американский доллар.

"Сейчас началась вторая волна влияния коронавируса. Многие наши заводы, включая автопром, серьезно завязаны на комплектующих из КНР. Например, "Камаз" уже перешел на сокращенный режим работы, что вполне вероятно и для других автосборочных совместных предприятий на территории России. Остановлены заводы по производству сахара, существует опасность задержки посевных работ в приграничных дальневосточных регионах, где всегда была востребована китайская рабочая сила", - добавил профессор.