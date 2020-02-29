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Эксперты: коронавирус помог выявить проблему с продуктами
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РИА Новости

Эксперты: коронавирус помог выявить проблему с продуктами

03:15 29.02.2020 (обновлено: 05:07 29.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПродукты
Продукты
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Продукты. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Последствия распространения китайского коронавируса показали существование проблемы обеспеченности российскими продуктами не страны в целом, а отдельных российских регионов, заявил РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
В феврале в ряде регионов Дальнего Востока на фоне ограничений из-за китайского коронавируса пропали из продажи и резко подорожали некоторые овощи.
"Вспышка коронавируса оголила проблему продовольственной безопасности не страны в целом, а отдельных регионов России. Я имею в виду Дальний Восток: заместить выпавшие объемы поставок китайских продуктов российскими товарами оперативно не удалось", - сказал Березнюк.
Он напомнил, что в начале года была принята обновленная версия Доктрины продовольственной безопасности России. В документе, в частности, были введены показатели самообеспеченности по овощам, фруктам и ягодам. "Хотя Россия выполняет большинство показателей самообеспеченности продуктами, оказалось, что в разрезе субъектов ситуация может быть не столь радужной", - указал эксперт.
Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ) также отмечает различное значение поставок из Китая для разных регионов России. "Если в Центральном федеральном округе зависимость от поставок продовольствия из Китая невысока, то на Дальнем Востоке и в некоторых регионах Сибири продовольственные рынки более чем наполовину были обеспечены продукцией из Китая", - сообщила РИА Новости эксперт ИКСИ Надежда Каныгина.
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Она также обратила внимание на рост цен на овощи на Дальнем Востоке в феврале. "Доктрина продовольственной безопасности РФ в ряде субъектов РФ не соблюдается", - констатировала собеседница агентства.
В целом, указывает институт, хотя зависимость России от поставок продовольствия из Китая не столь велика, по ряду видов продовольствия и сельскохозяйственного сырья Китай выступает важным экспортером. Так, КНР поставляет значительные объемы овощей (доля китайской продукции в импорте в Россию - 22,4%), продуктов переработки овощей и фруктов (16,5%), рыбы и ракообразных (14,9%), готовых продуктов из мяса и рыбы (13,3%).
"Однако на отдельных рынках доля Китая в российском импорте значительно выше. Так, его доля в импорте рыбного филе составляет 29,1%, мяса кроликов и голубей - 37,1%, арахисового масла - 39,8%, капусты - 43,7%, приготовленных или консервированных томатов - 48,4%, чеснока и лука (репчатый, шалот, порей) - 48,7%, имбиря, шафрана, тимьяна - 49,5%, сушеных овощей - 57,1%, моллюсков - 58,6%, приготовленных или консервированных грибов и трюфелей - 92,4%", - перечисляет Каныгина.
По ее словам, в связи с этим становится актуальным вопрос о необходимости развития местных сельхозпроизводств, а также инвестирования в теплицы, склады и другие инфраструктурные и логистические мощности.
С этим согласен и Березнюк. "Частично помочь в решении этой проблемы может развитие в России сети оптово-распределительных центров. Создание современных ОРЦ может обеспечить страну мощностями для длительного хранения продуктов, чтобы локальные проблемы с поставками отдельных видов продукции не влияли на предложение и не подталкивали оптовиков к спекуляциям", - сказал он.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКитайРоссияЭкономика
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