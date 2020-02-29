Эксперты: коронавирус помог выявить проблему с продуктами

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Последствия распространения китайского коронавируса показали существование проблемы обеспеченности российскими продуктами не страны в целом, а отдельных российских регионов, заявил РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

В феврале в ряде регионов Дальнего Востока на фоне ограничений из-за китайского коронавируса пропали из продажи и резко подорожали некоторые овощи.

"Вспышка коронавируса оголила проблему продовольственной безопасности не страны в целом, а отдельных регионов России. Я имею в виду Дальний Восток: заместить выпавшие объемы поставок китайских продуктов российскими товарами оперативно не удалось", - сказал Березнюк.

Он напомнил, что в начале года была принята обновленная версия Доктрины продовольственной безопасности России. В документе, в частности, были введены показатели самообеспеченности по овощам, фруктам и ягодам. "Хотя Россия выполняет большинство показателей самообеспеченности продуктами, оказалось, что в разрезе субъектов ситуация может быть не столь радужной", - указал эксперт.

Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ) также отмечает различное значение поставок из Китая для разных регионов России. "Если в Центральном федеральном округе зависимость от поставок продовольствия из Китая невысока, то на Дальнем Востоке и в некоторых регионах Сибири продовольственные рынки более чем наполовину были обеспечены продукцией из Китая", - сообщила РИА Новости эксперт ИКСИ Надежда Каныгина.

Она также обратила внимание на рост цен на овощи на Дальнем Востоке в феврале. "Доктрина продовольственной безопасности РФ в ряде субъектов РФ не соблюдается", - констатировала собеседница агентства.

В целом, указывает институт, хотя зависимость России от поставок продовольствия из Китая не столь велика, по ряду видов продовольствия и сельскохозяйственного сырья Китай выступает важным экспортером. Так, КНР поставляет значительные объемы овощей (доля китайской продукции в импорте в Россию - 22,4%), продуктов переработки овощей и фруктов (16,5%), рыбы и ракообразных (14,9%), готовых продуктов из мяса и рыбы (13,3%).

"Однако на отдельных рынках доля Китая в российском импорте значительно выше. Так, его доля в импорте рыбного филе составляет 29,1%, мяса кроликов и голубей - 37,1%, арахисового масла - 39,8%, капусты - 43,7%, приготовленных или консервированных томатов - 48,4%, чеснока и лука (репчатый, шалот, порей) - 48,7%, имбиря, шафрана, тимьяна - 49,5%, сушеных овощей - 57,1%, моллюсков - 58,6%, приготовленных или консервированных грибов и трюфелей - 92,4%", - перечисляет Каныгина.

По ее словам, в связи с этим становится актуальным вопрос о необходимости развития местных сельхозпроизводств, а также инвестирования в теплицы, склады и другие инфраструктурные и логистические мощности.