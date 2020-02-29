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2020-02-29T06:27+0300
https://ria.ru/20200229/1565357337.html
Врач объяснила гибель гостей на дне рождения блогера в Москве
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РИА Новости

Врач объяснила гибель гостей на дне рождения блогера в Москве

03:11 29.02.2020 (обновлено: 06:27 29.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Врач высшей категории Надежда Чернышова прокомментировала в интервью телеканалу "Звезда" инцидент в одном из банных комплексов Москвы, в результате которого погибли, по официальным данным, два человека и двое пострадали.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что инцидент произошел после того, как в бассейн банного комплекса во время вечеринки засыпали 25 килограммов сухого льда. ЧП случилось на дне рождения популярного блогера Екатерины Диденко, муж которой, по данным Агентства городских новостей "Москва", позднее умер в реанимации.
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"В теплую воду, раз они сидели в бассейне, кинули лед. Он в одну секунду начал испаряться. Но в отличие от водяного пара, не поднялся наверх, а наоборот, внизу, над водой, начал вытеснять кислород. Люди были в воде. Они начали вместо воздуха вдыхать, фактически, чистый углекислый газ", - предположила врач.
По ее словам, сухой лед - это твердый углекислый газ, который сгущают на специальном оборудовании. "Его особенность в том, что он переходит в газообразную форму, минуя жидкость. То есть испаряется и сразу превращается в обычный углекислый газ", - пояснила специалист.
Она отметила, что испарение углекислого газа не представляет опасности, если его концентрация не велика, а помещение имеет хорошую вентиляцию. При этом врач предупредила, что бассейн - самая неблагоприятная среда для использования сухого льда, так как в этом случае углекислый газ опускается к поверхности воды, люди его вдыхают, не получают кислород и быстро теряют сознание.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя московского главка ведомства взять под личный контроль расследование ЧП. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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Обсудить 6
ЧП в московском банном комплексеНадежда ЧернышоваЕкатерина ДиденкоСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Какой ужас, телеканал «Звезда» — всероссийский государственный общественно-патриотический телеканал, который всегда освещал вопросы и проблемы российской армии. И вот теперь скатился до желтой прессы, обсасывая бабские сплетни... :(
29 февраля, 03:24
Нефертити Васильевна Фишман
4100016
В следующий раз для остроты ощущений нальют нефть и подожгут. :)))
29 февраля, 03:37
Нефертити Васильевна Фишман
741104
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