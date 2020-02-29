Врач объяснила гибель гостей на дне рождения блогера в Москве

МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Врач высшей категории Врач высшей категории Надежда Чернышова прокомментировала в интервью телеканалу " Звезда " инцидент в одном из банных комплексов Москвы , в результате которого погибли, по официальным данным, два человека и двое пострадали.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что инцидент произошел после того, как в бассейн банного комплекса во время вечеринки засыпали 25 килограммов сухого льда. ЧП случилось на дне рождения популярного блогера Екатерины Диденко , муж которой, по данным Агентства городских новостей " Москва ", позднее умер в реанимации.

"В теплую воду, раз они сидели в бассейне, кинули лед. Он в одну секунду начал испаряться. Но в отличие от водяного пара, не поднялся наверх, а наоборот, внизу, над водой, начал вытеснять кислород. Люди были в воде. Они начали вместо воздуха вдыхать, фактически, чистый углекислый газ", - предположила врач.

По ее словам, сухой лед - это твердый углекислый газ, который сгущают на специальном оборудовании. "Его особенность в том, что он переходит в газообразную форму, минуя жидкость. То есть испаряется и сразу превращается в обычный углекислый газ", - пояснила специалист.

Она отметила, что испарение углекислого газа не представляет опасности, если его концентрация не велика, а помещение имеет хорошую вентиляцию. При этом врач предупредила, что бассейн - самая неблагоприятная среда для использования сухого льда, так как в этом случае углекислый газ опускается к поверхности воды, люди его вдыхают, не получают кислород и быстро теряют сознание.