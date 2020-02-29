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РИА Наука
2020-02-29T03:10+0300
https://ria.ru/20200229/1565357307.html
Источник: третий спутник "Глонасс-К" запустят с Плесецка в мае
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РИА Новости

Источник: третий спутник "Глонасс-К" запустят с Плесецка в мае

03:10 29.02.2020
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© Фото : Минобороны РФПуск ракеты-носителя с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
© Фото : Минобороны РФ
Пуск ракеты-носителя с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Третий навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К" планируется запустить с космодрома Плесецк в мае, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В декабре 2019 года другой источник РИА Новости в отрасли рассказал, что старт "Глонасса-К" намечается в конце марта.
В феврале 2020 года представитель предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" Роман Фаткулин заявил, что запуски двух спутников "Глонасс-К" будут осуществлены во втором квартале и в конце года. Всего, по его словам, до 2022 года будет выведено девять "Глонассов-К".
"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и третьим спутником "Глонасс-К" планируется в мае", - сказал собеседник агентства.
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В Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости данную информацию.
Первый спутник "Глонасс-К" был запущен в космос в феврале 2011 года и в настоящее время проходит летные испытания. Второй "Глонасс-К" был выведен на орбиту в декабре 2014 года и с февраля 2016 года работает по целевому назначению.
Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (26 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний, три - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М в музее ОАО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева.
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РИА НаукаПлесецк (космодром)ГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА Наука
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