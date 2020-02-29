Источник: третий спутник "Глонасс-К" запустят с Плесецка в мае

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Третий навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К" планируется запустить с космодрома Третий навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К" планируется запустить с космодрома Плесецк в мае, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В декабре 2019 года другой источник РИА Новости в отрасли рассказал, что старт "Глонасса-К" намечается в конце марта.

В феврале 2020 года представитель предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" Роман Фаткулин заявил, что запуски двух спутников "Глонасс-К" будут осуществлены во втором квартале и в конце года. Всего, по его словам, до 2022 года будет выведено девять "Глонассов-К".

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и третьим спутником "Глонасс-К" планируется в мае", - сказал собеседник агентства.

В Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости данную информацию.

Первый спутник "Глонасс-К" был запущен в космос в феврале 2011 года и в настоящее время проходит летные испытания. Второй "Глонасс-К" был выведен на орбиту в декабре 2014 года и с февраля 2016 года работает по целевому назначению.

Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").