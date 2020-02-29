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ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
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РИА Новости

ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки

02:43 29.02.2020
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© AP PhotoЖенщина в отеле Costa Adeje Palace в Ла Калета, Тенерифе
Женщина в отеле Costa Adeje Palace в Ла Калета, Тенерифе
© AP Photo
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки более 1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
В коммюнике, опубликованном на сайте организации, говорится, что общее число зараженных вне Китая достигло 4691 человека в 51 стране после того, как в пятницу было зафиксировано 1027 новых случаев коронавируса. Количество летальных исходов выросло до 67.
В предыдущем коммюнике ВОЗ говорилось о 3664 зараженных в 46 странах и 57 летальных случаях.
По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 78 961 человек, скончались 2791. Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 83 652 человека.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайВ мире
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