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Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
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РИА Новости

Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм

02:31 29.02.2020 (обновлено: 03:34 29.02.2020)
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© Arte-Cofinova 15 (2019)Кадр из фильма "Отверженные"
Кадр из фильма Отверженные
© Arte-Cofinova 15 (2019)
ПАРИЖ, 29 фев – РИА Новости, Людмила Орищенко. Картина "Отверженные" (Miserables) режиссера Ладжа Ли получила главную французскую кинопремию "Сезар" в номинации "Лучший фильм".
Лауреаты премии были объявлены в ночь с пятницы на субботу в концертном зале "Плейель" в Париже.
"Сезар" за лучшую режиссуру, несмотря на оживленную полемику во французском обществе, присужден Роману Полански за фильм "Офицер и шпион" (J'accuse) . Режиссер и вся команда фильма отказалась от участия в церемонии на фоне протестов феминисток.
Полански вместе с Робертом Харрисом также были удостоены премии за лучшую адаптацию сценария. Третью статуэтку фильм "Офицер и шпион", номинированный на "Сезар" 12 раз, получил в категории "Лучший дизайн костюмов". Ее обещали передать художнице по костюмам Паскалин Шаванн.
После присуждения премии Полански за лучшую режиссуру ряд актрис, в числе которых была Адель Энель, покинули зал, где проходила церемония, отмечают французские СМИ.
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Награда за лучшую мужскую роль была вручена Рошди Зему, сыгравшему в фильме "Боже мой" (Roubaix, une lumière). Лучшей актрисой была названа Анаис Демустье за роль в фильме "Алиса и мэр" (Alice et le maire).
Номинированная в 11 категориях и получившая главный "Сезар" драма "Отверженные" собрала и другие награды – "Лучший монтаж", "Лучший подающий надежды актер" и приз зрительских симпатий.
Еще один фаворит этой церемонии картина "Прекрасная эпоха" (Belle epoque) Николя Бедоса также удостоилась премии "Сезар" в трех категориях: "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшие декорации". Фанни Ардан, сыгравшая в фильме, была названа лучшей актрисой второго плана.
"Портрет девушки в огне" (Portrait de la jeune fille en feu ) Селин Сьяммы не получил ни одной награды, хотя был представлен в 10 номинациях.
"Сезар" за лучший иностранный фильм был вручен фильму "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, который ранее завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм".
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В этом году церемония вручения премии "Сезар" – 45-я по счету - проходила на фоне кризиса во французской киноакадемии, связанного с ситуацией вокруга режиссера Полански, которого обвинила в изнасиловании французская актриса Валентин Монье.
Картина Полански "Офицер и шпион" была номинирована в 12 категориях. Это вызвало большую полемику в обществе и критику феминистических организаций во Франции. Кроме того, в начале февраля 400 деятелей французского кино на страницах газеты Monde осудили непрозрачность и отсутствие демократии во французской киноакадемии, которая учредила и вручает премию "Сезар", и призвали к глубоким реформам. На фоне критики руководство киноакадемии в полном составе подало в отставку.
В пятницу вечером перед началом церемонии недалеко от зала "Плейель" проходили две акции феминисток, которые протестовали против номинаций на "Сезар" фильма Полански.
Премия "Сезар" (Cesar) ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. Идея вручения премии принадлежит французскому продюсеру Жоржу Кравенну, основавшему академию.
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