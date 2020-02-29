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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T02:24+0300
https://ria.ru/20200229/1565356979.html
США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565347339_150:270:3217:1995_1036x0_80_0_0_998edaede1197ef394842fb3080d5816.jpg
РИА Новости

США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии

02:24 29.02.2020
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© REUTERS / Umit BektasБоевики в Идлибе
Боевики в Идлибе
© REUTERS / Umit Bektas
ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. США взаимодействуют с Турцией и рассматривают варианты оказания ей помощи в Сирии в связи с атакой на ее военных в Идлибе, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном пресс-службой госдепа.
"Соединенные Штаты взаимодействуют с нашими турецкими союзниками и рассматривают варианты оказания помощи Турции", - говорится в заявлении.
Госсекретарь обвинил президента Сирии Башара Асада, Россию и Иран в том, что "их действия препятствуют установлению прекращения огня на севере Сирии". "Атаки должны быть прекращены, гуманитарный доступ должен быть предоставлен, и политическое решение должно быть достигнуто в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - добавляется в заявлении.
Кроме этого, Помпео принес соболезнования Турции в связи с гибелью ее военных. "Мы выражаем соболезнования правительству Турции в связи с гибелью (турецких военных). Соединенные Штаты осуждают это нападение самым решительным образом", - заявил Помпео.
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01:03Обострение ситуации в Идлибе
ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
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Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
В российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал совместное российско-турецкое патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обострение ситуации в ИдлибеМайк ПомпеоИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияСШАВ мире
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