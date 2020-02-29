СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент США Китая, Великобритании и Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидерами России Франции Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, Борисом Джонсоном и Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить вопрос контроля над вооружениями, передает Рейтер со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным агентства, Трамп хочет использовать встречу лидеров пяти стран-членов Совета безопасности ООН, чтобы добиться прогресса по вопросу трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

"Соединенные Штаты используют эту возможность, чтобы ввести Россию и Китай в международные рамки контроля над вооружениями и предотвратить дорогостоящую гонку вооружений", - рассказал агентству высокопоставленный чиновник из администрации президента США.

Дата проведения возможной встречи глав пяти государств пока неизвестна.

Ранее Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета безопасности ООН и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки". Позже в МИД сообщили, что саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН может пройти на юбилейной сессии Генассамблеи в Нью-Йорке в сентябре, но договоренности об этом еще нет.

В феврале посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская сторона прорабатывает предложение Путина.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Ранее Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.