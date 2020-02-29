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МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
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РИА Новости

МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью

01:51 29.02.2020 (обновлено: 07:44 29.02.2020)
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CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет Robinson
Вертолет Robinson
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
Вертолет Robinson. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 фев - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело пилота на месте падения вертолета в Наримановском районе Астраханской области, сообщил журналистам представитель регионального управления МЧС.
Ранее спасатели нашли место падения вертолета в степи. Разрушений на земле нет.
Вертолет марки Robinson, принадлежащий ООО "Аэросоюз Волгоград", упал в районе села Линейное Наримановского района около 19.30 мск пятницы. По факту случившегося начата проверка.
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