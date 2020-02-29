МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 фев - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело пилота на месте падения вертолета в Наримановском районе Астраханской области, сообщил журналистам представитель регионального управления МЧС.
Ранее спасатели нашли место падения вертолета в степи. Разрушений на земле нет.
Вертолет марки Robinson, принадлежащий ООО "Аэросоюз Волгоград", упал в районе села Линейное Наримановского района около 19.30 мск пятницы. По факту случившегося начата проверка.
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