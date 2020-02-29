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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T06:42+0300
https://ria.ru/20200229/1565356781.html
Небензя заявил о праве Сирии уничтожать террористов в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565318949_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_9d8f57f52d2106978bbcbc7029575e91.jpg
РИА Новости

Небензя заявил о праве Сирии уничтожать террористов в Идлибе

01:45 29.02.2020 (обновлено: 06:42 29.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ООН, 29 фев – РИА Новости. Сирийская армия имеет право отвечать террористам, ведущим обстрелы из Идлиба, заявил на заседании постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, посвященном гибели 33 турецких военных в Сирии.
"В последние месяцы захватившие Идлиб террористы, в основном из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, резко нарастили вылазки против мирных жителей соседних населенных пунктов и сирийских военных. В ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри идлибской зоны сирийская армия, конечно же, имеет полное право отвечать, подавлять террористов", - сказал Небензя.
Дипломат отметил, что Россия не может запретить Сирии выполнять прописанные в резолюциях СБ ООН требования о борьбе с терроризмом, "причем на своей, а не на чужой территории".
Небензя также выразил надежду, что соблюдение договоренностей позволит избежать повторения событий, приведших к гибели турецких военнослужащих. "Убеждены: если военные, дипломаты и представители служб безопасности "астанинцев" смогут сконцентрироваться на базовых договоренностях по зоне деэскалации Идлиб, то эти договоренности могут быть переведены "на землю" в ближайшее время", - добавил дипломат, выразив сожаление в связи с гибелью турецких и сирийских военных.
Сирийские боевики в провинции Идлиб
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

Обострение в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь.
По информации российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться.В результате погибли 33 турецких военных, более 30 человек получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу должен провести консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. При этом, по данным греческих СМИ, Афины заблокировали заявление альянса о поддержке Турции.
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
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Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
В российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал совместное российско-турецкое патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военная обстановка в Идлибе
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Военная обстановка в Идлибе
15731012
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Обострение ситуации в ИдлибеИдлиб (мухафаза)Василий НебензяСовет Безопасности ООНТурцияСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Положа руку на сердце, можно сказать, что сирийская армия имеет право не только отвечать террористам, но и отстреливать турецких и американских военных, т.к. они приперлись в Сирию без приглашения и без мандата ООН.
29 февраля, 03:03
Нефертити Васильевна Фишман
4310002
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