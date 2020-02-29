Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Спасатели обнаружили место падения вертолета в Наримановском районе Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
"Факт падения вертолета подтвержден. В результате поисковых мероприятий место обнаружено", - сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что вертолет потерпел крушение в степи. Разрушений на земле нет.
Вертолет марки Robinson, принадлежащий ООО "Аэросоюз Волгоград", упал в районе села Линейное Наримановского района области около 19.30 мск пятницы. По предварительной информации, в вертолете находился один пилот. Как сообщал источник, пилот погиб. Следователи организовали проверку.
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