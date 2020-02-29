Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Спасатели обнаружили место падения вертолета в Наримановском районе Спасатели обнаружили место падения вертолета в Наримановском районе Астраханской области , сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.

"Факт падения вертолета подтвержден. В результате поисковых мероприятий место обнаружено", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что вертолет потерпел крушение в степи. Разрушений на земле нет.