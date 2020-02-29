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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T04:10+0300
https://ria.ru/20200229/1565356717.html
Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:131:2774:1691_1036x0_80_0_0_5d5188bb0f403b2026a11e238f01ac95.jpg
РИА Новости

Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе

01:38 29.02.2020 (обновлено: 04:10 29.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 29 фев – РИА Новости. Россия надеется, что соблюдение договоренностей позволит избежать повторения в Сирии событий, подобных тем, что произошли вечером 27 февраля, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя.
Он отметил, что Москва продолжает контакты в рамках астанинского формата.
"Убеждены: если военные, дипломаты и представители служб безопасности "астанинцев" смогут сконцентрироваться на базовых договоренностях по зоне деэскалации Идлиб, то эти договоренности могут быть переведены "на землю" в ближайшее время", - сказал Небензя.
Он также выразил сожаление в связи гибелью турецких и сирийских военных.
"Убеждены, что соблюдение договоренностей, в том числе по деконфликтингу, позволит избежать таких трагедий в будущем. Наши военные "на земле" готовы эту работу продолжить", - указал он.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
Сирийские боевики в провинции Идлиб
01:03Обострение ситуации в Идлибе
ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
В результате погибли 33 военных Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных Россия приняла меры для того, чтобы сирийские войска прекратили огонь, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию своей страны. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Президент Турции Тайип Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО планирует провести консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе". Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
В российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал совместное российско-турецкое патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военная обстановка в Идлибе
Вчера, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
3212003
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Обострение ситуации в ИдлибеИдлиб (мухафаза)Василий НебензяТурцияСирияРоссияВ мире
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