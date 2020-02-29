Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу

Как ранее сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в госдепе США, в ведомстве считают, что в соцсетях существует множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе. Предполагается, что эта кампания продвигает теории, что за вспышкой COVID-19 стоят США, пытаясь навредить имиджу Вашингтона.
"В целом наше расследование не подтвердило это утверждение", - заявил глава отдела Twitter, отвечающего за целостность платформы, Йоэль Рот.
Он добавил, что Twitter не выявил каких-либо "скрытых попыток" координированной кампании по дезинформации, пишет PCMag.
"Мы запросили (у госдепартамента США – ред.) какие-либо доказательства, которые у них есть в подтверждение этого, и пока мы ничего не получили", - приводит издание главы службы кибербезопасности в Facebook Натаниэля Гляйхера.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сообщения о том, что Россию подозревают в дезинформации о коронавирусе в соцсетях, намеренным вбросом.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса