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Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
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РИА Новости

Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу

01:23 29.02.2020 (обновлено: 05:07 29.02.2020)
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© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationЗнак коронавируса
Знак коронавируса
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Знак коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Представители компаний Facebook и Twitter поставили под сомнение сообщения о том, что в госдепе США заподозрили Россию в дезинформации о коронавирусе в соцсетях, сообщает издание PCMag.
Как ранее сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в госдепе США, в ведомстве считают, что в соцсетях существует множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе. Предполагается, что эта кампания продвигает теории, что за вспышкой COVID-19 стоят США, пытаясь навредить имиджу Вашингтона.
"В целом наше расследование не подтвердило это утверждение", - заявил глава отдела Twitter, отвечающего за целостность платформы, Йоэль Рот.
Он добавил, что Twitter не выявил каких-либо "скрытых попыток" координированной кампании по дезинформации, пишет PCMag.
"Мы запросили (у госдепартамента США – ред.) какие-либо доказательства, которые у них есть в подтверждение этого, и пока мы ничего не получили", - приводит издание главы службы кибербезопасности в Facebook Натаниэля Гляйхера.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сообщения о том, что Россию подозревают в дезинформации о коронавирусе в соцсетях, намеренным вбросом.
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