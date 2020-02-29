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2020-02-29T07:34+0300
https://ria.ru/20200229/1565356601.html
СМИ сообщили о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
https://cdn22.img.ria.ru/images/150934/40/1509344035_0:178:1711:1140_1036x0_80_0_0_b4268f0ab8270bace8731ff2942148c1.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе

01:24 29.02.2020 (обновлено: 07:34 29.02.2020)
175433
© Kalinka RealtyНачинать день не с привычной чашки кофе, а с купания в бассейне на высоте 50 этажей может владелец пентхауса в Доме на Мосфильмовской
Начинать день не с привычной чашки кофе, а с купания в бассейне на высоте 50 этажей может владелец пентхауса в Доме на Мосфильмовской
© Kalinka Realty
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Число погибших в результате инцидента в одном из банных комплексов Москвы возросло до трех, в реанимации скончался муж блогера Екатерины Диденко, чей день рождения отмечала компания. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По уточненным данным, число пострадавших выросло до семи.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы, инцидент произошел после того, как в бассейн банного комплекса во время вечеринки засыпали 25 килограммов сухого льда.
По словам старшего помощника руководителя ГСУСК России по столице Юлии Ивановой, следователи по факту происшествия возбудили уголовное дело.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
01:12
Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
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ЧП в московском банном комплексеЕкатерина ДиденкоСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Столько д.билов на одном дне рождения! Результаты ЕГЭ! Сухой лёд есть углекислый газ со2 в твёрдом состоянии. Для оставшихся в живых: это то , что мы выдыхаем "ротом и носом". Углекислый газ тяжелее воздуха - смеси азота и кислорода. Поэтому когда д.билы накидали его в бассейн, он начал интенсивно возгоняться, т.е переходить в газообразное состояние. Поскольку помещение закрыто - СО2 вытеснил воздух и блогерам стало плохо а кое кому даже всё...
29 февраля, 01:27
LDLeonid Danilenko
16763415
вот как бывает.. сама стольким людям помогла, а ее вот так жестоко судьба киданула.. держись, Катюша, соболезную..
29 февраля, 02:08
Alex Alex
8820046
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