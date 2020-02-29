СМИ сообщили о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе

МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Число погибших в результате инцидента в одном из банных комплексов Москвы возросло до трех, в реанимации скончался муж блогера Екатерины Диденко, чей день рождения отмечала компания. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По уточненным данным, число пострадавших выросло до семи.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы, инцидент произошел после того, как в бассейн банного комплекса во время вечеринки засыпали 25 килограммов сухого льда.
По словам старшего помощника руководителя ГСУСК России по столице Юлии Ивановой, следователи по факту происшествия возбудили уголовное дело.