Белоруссию на Евровидении—2020 представит группа VAL

Всего в финале национального отбора принимали участие 12 конкурсантов. Проект VAL, исполнивший танцевальную композицию на белорусском языке, набрал наибольшее количество баллов от профессионального жюри и от зрителей (20 в общей сложности) и представит страну на песенном конкурсе "Евровидение", которое пройдет в мае этого года в Роттердаме (Нидерланды).