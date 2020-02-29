Белоруссию на Евровидении—2020 представит группа VAL

МИНСК, 29 фев – РИА Новости. Группа VAL стала победителем финала национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2020" в Белоруссии, который транслировал телеканал "Беларусь 1".
Всего в финале национального отбора принимали участие 12 конкурсантов. Проект VAL, исполнивший танцевальную композицию на белорусском языке, набрал наибольшее количество баллов от профессионального жюри и от зрителей (20 в общей сложности) и представит страну на песенном конкурсе "Евровидение", которое пройдет в мае этого года в Роттердаме (Нидерланды).
Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал - 16 мая. Представитель Белоруссии выступит в первой части первого полуфинала. Девиз 65-го международного песенного конкурса "Евровидение" - Open up ("Откройся"), а логотип представляет собой круг из флагов 41 страны-участницы, которые расположены в порядке первого участия в мероприятии.
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