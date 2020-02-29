Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Председатель СК России Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя московского главка СК взять под личный контроль расследование ЧП в банном комплексе в столице , где погибли двое, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что два человека погибли, двое госпитализированы, после того как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда. По его словам, в бассейне банного комплекса отмечали день рождения 18 человек.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУСК РФ по городу Москве взять расследование под личный контроль", - говорится в сообщении.