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Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
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РИА Новости

Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве

01:12 29.02.2020
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя московского главка СК взять под личный контроль расследование ЧП в банном комплексе в столице, где погибли двое, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что два человека погибли, двое госпитализированы, после того как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда. По его словам, в бассейне банного комплекса отмечали день рождения 18 человек.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУСК РФ по городу Москве взять расследование под личный контроль", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 28 февраля в банном комплексе в Коломенском проезде "в результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов" два человека погибли, остальные госпитализированы.
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