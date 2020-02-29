Список облагаемых налогом на роскошь машин расширили

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Перечень подпадающих под так называемый налог на роскошь автомобилей в 2020 году пополнился пятью новыми брендами. Соответствующая информация содержится в документе, опубликованном на сайте Минпромторга.
В список добавлены некоторые не премиальные автомобили Chrysler, Jeep, Mazda, Honda и Subaru — всего теперь в списке более 1,3 тысячи моделей стоимостью три миллиона рублей и выше.
В перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, также входят марки Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, KIA, Land Rover, Toyota, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Volvo, Aston Martin, Nissan, Bentley, Ferrari, Rolls-Royce и Lamborghini.
Общее число моделей транспортных средств в ценовой категории от трех до пяти миллионов рублей составило 632 штуки, что на 54 больше, чем годом ранее; от пяти до десяти миллионов — 484 штуки, на 38 больше, чем в прошлом году; от десяти до 15 миллионов — 100 штук (больше на три); дороже 15 миллионов рублей — 82 штуки, на девять больше, чем в 2019 году.
В то же время некоторые автомобили, на отсутствие которых в списке подлежащих обложению повышенным налогом машин ранее указывала Счетная палата, в перечень так и не вошли. В июле 2019 года Счетная палата сообщила, что регионы России недополучают транспортный налог из-за отсутствия в списке Минпромторга, в частности, таких автомобилей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport.
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, в свою очередь, заявил "Известиям", что электромобили необходимо вывести из списка машин, попавших под так называемый "налог на роскошь".
25 февраля, 09:02Европейские бизнесмены поддержали повышение налога на старые авто
Методика расчета
Средняя стоимость автомобиля, указанная в документе Минпромторга, рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии марки, модели и года выпуска.
Для попавших в перечень машин расчет "налога на роскошь" ведется с учетом повышающего коэффициента, который варьируется в пределах от 1,1 до 3.
По закону, владельцы автомобилей стоимостью три-пять миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывают по коэффициенту, умноженному на 1,3, на машины возрастом два-три года — умноженному на 1,1.
Планируемое увеличение транспортного налога
Ранее стало известно, что министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Морозов.
На данный момент транспортный налог на федеральном уровне установлен только исходя из мощности двигателя. На региональном уровне ставки также могут различаться по году выпуска или классу автомобиля.
7 декабря 2019, 20:20В Совфеде оценили изменения после введения нового документа на авто