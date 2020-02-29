Список облагаемых налогом на роскошь машин расширили

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Перечень подпадающих под так называемый налог на роскошь автомобилей в 2020 году пополнился пятью новыми брендами. Соответствующая информация содержится в Перечень подпадающих под так называемый налог на роскошь автомобилей в 2020 году пополнился пятью новыми брендами. Соответствующая информация содержится в документе , опубликованном на сайте Минпромторга

В список добавлены некоторые не премиальные автомобили Chrysler, Jeep, Mazda, Honda и Subaru — всего теперь в списке более 1,3 тысячи моделей стоимостью три миллиона рублей и выше.

В перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, также входят марки Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, KIA, Land Rover, Toyota, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Volvo, Aston Martin, Nissan, Bentley, Ferrari, Rolls-Royce и Lamborghini.

Общее число моделей транспортных средств в ценовой категории от трех до пяти миллионов рублей составило 632 штуки, что на 54 больше, чем годом ранее; от пяти до десяти миллионов — 484 штуки, на 38 больше, чем в прошлом году; от десяти до 15 миллионов — 100 штук (больше на три); дороже 15 миллионов рублей — 82 штуки, на девять больше, чем в 2019 году.

В то же время некоторые автомобили, на отсутствие которых в списке подлежащих обложению повышенным налогом машин ранее указывала Счетная палата, в перечень так и не вошли. В июле 2019 года Счетная палата сообщила, что регионы России недополучают транспортный налог из-за отсутствия в списке Минпромторга, в частности, таких автомобилей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, в свою очередь, заявил "Известиям" , что электромобили необходимо вывести из списка машин, попавших под так называемый "налог на роскошь".

Методика расчета

Средняя стоимость автомобиля, указанная в документе Минпромторга, рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии марки, модели и года выпуска.

Для попавших в перечень машин расчет "налога на роскошь" ведется с учетом повышающего коэффициента, который варьируется в пределах от 1,1 до 3.

По закону, владельцы автомобилей стоимостью три-пять миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывают по коэффициенту, умноженному на 1,3, на машины возрастом два-три года — умноженному на 1,1.

Планируемое увеличение транспортного налога

Ранее стало известно, что министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Морозов.