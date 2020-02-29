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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T01:03+0300
https://ria.ru/20200229/1565356382.html
ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565322661_0:213:3140:1979_1036x0_80_0_0_3b6d492eedb43408f14292be3b54764b.jpg
РИА Новости

ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе

01:03 29.02.2020
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© REUTERS / Umit BektasСирийские боевики в провинции Идлиб
Сирийские боевики в провинции Идлиб
© REUTERS / Umit Bektas
ООН, 29 фев - РИА Новости. ООН призывает Россию и Турцию опираться на достигнутые ранее договоренности и поддерживать прекращение огня в Идлибе, заявила на заседании Совбеза по Идлибу заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.
"Мы настоятельно призываем Россию и Турцию опираться на предыдущие соглашения в целях установления прекращения огня", - сказала Ди Карло.
Ранее председательствующий в СБ ООН постпред Бельгии Марк Пекстен подтвердил, что обсуждение в совете ситуации в Идлибе пройдет в пятницу.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военных Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных Россия приняла меры для того, чтобы сирийские войска прекратили огонь, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию своей страны. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО планирует провести консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе". Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
В российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал совместное российско-турецкое патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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