СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции

АФИНЫ, 29 фев - РИА Новости. Афины вечером в пятницу наложили вето на заявление Афины вечером в пятницу наложили вето на заявление НАТО в поддержку Анкары после гибели 30 турецких военнослужащих в Идлибе , сообщила греческая газета " Вима ".

"Министр иностранных дел Никос Дендиас дал соответствующие указания постоянному представительству Греции в Североатлантическом альянсе, когда во время заседания Североатлантического совета на уровне заместителей постоянных представителей был согласован текст, который не включал предложения Греции о ссылке на соблюдение соглашения ЕС-Турция о беженцах и мигрантах, подписанного в марте 2016 года", - пишет издание.

Требование Афин, по данным газеты, встретило сильное сопротивление со стороны ряда стран, включая Великобританию, Германию, а также США и Францию.

Турция через министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу потребовала начать процесс политических консультаций, предусмотренных Вашингтонским договором в случае угрозы одной из стран-членов НАТО.

"Первоначальное заседание на уровне постоянных представителей в пятницу утром закончилось без совместного заявления, но ситуация изменилась позднее в тот же день. В то же время Турция обратилась за помощью в противовоздушной обороне, разведке и так далее, но по этим вопросам, похоже, нет согласия союзников, по крайней мере, на данном этапе", - пишет издание.

Греция обеспокоена ситуацией на границах с Турцией после того, как Анкара заявила, что больше не может сдерживать поток беженцев из Сирии в Европу. Афины максимально усилили охрану морских и сухопутных границ с Турцией.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, выделение Анкаре денег на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев по принципу "один за одного".

Обострение в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь.

По информации российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 турецких военных, более 30 человек получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу должен провести консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Анкару как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".