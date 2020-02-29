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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T07:43+0300
https://ria.ru/20200229/1565356310.html
СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
https://cdn22.img.ria.ru/images/151782/08/1517820830_144:117:982:588_1036x0_80_0_0_bf04629916e1ba06c22df5e38c22b74c.jpg
РИА Новости

СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции

00:58 29.02.2020 (обновлено: 07:43 29.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО
Логотип НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО. Архивное фото
АФИНЫ, 29 фев - РИА Новости. Афины вечером в пятницу наложили вето на заявление НАТО в поддержку Анкары после гибели 30 турецких военнослужащих в Идлибе, сообщила греческая газета "Вима".
"Министр иностранных дел Никос Дендиас дал соответствующие указания постоянному представительству Греции в Североатлантическом альянсе, когда во время заседания Североатлантического совета на уровне заместителей постоянных представителей был согласован текст, который не включал предложения Греции о ссылке на соблюдение соглашения ЕС-Турция о беженцах и мигрантах, подписанного в марте 2016 года", - пишет издание.
Требование Афин, по данным газеты, встретило сильное сопротивление со стороны ряда стран, включая Великобританию, Германию, а также США и Францию.
Турция через министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу потребовала начать процесс политических консультаций, предусмотренных Вашингтонским договором в случае угрозы одной из стран-членов НАТО.
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
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"Первоначальное заседание на уровне постоянных представителей в пятницу утром закончилось без совместного заявления, но ситуация изменилась позднее в тот же день. В то же время Турция обратилась за помощью в противовоздушной обороне, разведке и так далее, но по этим вопросам, похоже, нет согласия союзников, по крайней мере, на данном этапе", - пишет издание.
Греция обеспокоена ситуацией на границах с Турцией после того, как Анкара заявила, что больше не может сдерживать поток беженцев из Сирии в Европу. Афины максимально усилили охрану морских и сухопутных границ с Турцией.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, выделение Анкаре денег на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев по принципу "один за одного".
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Обострение в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь.
По информации российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 турецких военных, более 30 человек получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу должен провести консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Анкару как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Военная обстановка в Идлибе
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Обсудить 16
Обострение ситуации в ИдлибеИдлиб (мухафаза)ТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Вот и помогай туркам после всего. Правильно некоторые говорили, что не стоит России тянуть газопровод им, строить АЭС, и С-400 поставлять. Так как всё без денег и в долг. А вот сейчас в случае обострения или войны, никто ничего не заплатит. Зря ему помогли тогда во время попытки госпереворота. Его подлые действия против бывшего друга Асада, уже тогда много про него говорили. Верить никому нельзя, не только на словах как Горбачёв, но и письменным договорам. Все эти арбитражи гаагские у них законы, что дышло. Правды никогда не будет. Поэтому и утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Можно и наоборот, но деньги вперёд.
29 февраля, 01:49
Vladimir T
10900006
Серьёзно? Да вы Украину всё никак пооронить не можете, а уже НАТО закопали
29 февраля, 05:37
Алешка Собаковкин
1000110
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