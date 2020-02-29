В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера

"Я жива. Я нахожусь под дверями реанимации. Кто умер, я не знаю. Валя (супруг Диденко. – прим. ред.) в реанимации находится. Я не знаю, в каком он состоянии, ничего я не знаю", - сказала девушка в видеообращении. Впоследствии она удалила ролик со своего аккаунта.