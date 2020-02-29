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2020-02-29T05:20+0300
https://ria.ru/20200229/1565356217.html
В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
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РИА Новости

В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера

00:45 29.02.2020 (обновлено: 05:20 29.02.2020)
197483
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль реанимации на дороге
Автомобиль реанимации на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль реанимации на дороге. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Инцидент в одном из банных комплексов в Москве, в результате которого погибли два человека, произошел на дне рождения известного блогера Екатерины Диденко. Об этом свидетельствуют записи в Instagram Stories девушки.
"Я жива. Я нахожусь под дверями реанимации. Кто умер, я не знаю. Валя (супруг Диденко. – прим. ред.) в реанимации находится. Я не знаю, в каком он состоянии, ничего я не знаю", - сказала девушка в видеообращении. Впоследствии она удалила ролик со своего аккаунта.
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В Stories Диденко также опубликованы кадры с празднования ее дня рождения. На Instagram девушки подписан миллион пользователей.
Ранее представитель экстренных служб Москвы сообщил РИА Новости, что два человека погибли и двое госпитализированы после того, как в бассейн одного из банных комплексов города во время вечеринки засыпали 25 килограммов сухого льда.
По словам старшего помощника руководителя ГСУСК России по столице Юлии Ивановой, следователи по факту происшествия завели уголовное дело.
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ЧП в московском банном комплексеЕкатерина ДиденкоСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Просмотры и лайки, вот истинные ценности нашего времени. Даже находясь возле реанимации, где лежат её друзья, а кто-то уже умер и это известно, она включает стрим.
29 февраля, 01:17
Русский Россиянин
120221511
что за нелюди лайкают этот инфомесседж???Катюша , здоровья тебе, и соболезнования. Держись, мы с тобой! А на хомячков не обращай внимания, ты знаешь, они всегда из нор выползают, чтоб похейтиться..
29 февраля, 02:02
Alex Alex
2810835
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