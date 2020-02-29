В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера

МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Инцидент в одном из банных комплексов в Москве, в результате которого погибли два человека, произошел на дне рождения известного блогера Екатерины Диденко. Об этом свидетельствуют записи в Instagram Stories девушки.
"Я жива. Я нахожусь под дверями реанимации. Кто умер, я не знаю. Валя (супруг Диденко. – прим. ред.) в реанимации находится. Я не знаю, в каком он состоянии, ничего я не знаю", - сказала девушка в видеообращении. Впоследствии она удалила ролик со своего аккаунта.
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В Stories Диденко также опубликованы кадры с празднования ее дня рождения. На Instagram девушки подписан миллион пользователей.
Ранее представитель экстренных служб Москвы сообщил РИА Новости, что два человека погибли и двое госпитализированы после того, как в бассейн одного из банных комплексов города во время вечеринки засыпали 25 килограммов сухого льда.
По словам старшего помощника руководителя ГСУСК России по столице Юлии Ивановой, следователи по факту происшествия завели уголовное дело.
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