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Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
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РИА Новости

Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра

00:43 29.02.2020
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CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет Robinson
Вертолет Robinson
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
Вертолет Robinson. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Поиски упавшего вертолета Robinson в Астраханской области при помощи авиации приостановлены до утра, наземная группировка продолжит работу, сообщается на сайте ГУ МЧС по области.
"Поисковые мероприятия с привлечением вертолета Ми-8 приостановлены до наступления светлого времени суток. Наземная группировка в количестве 25 единиц техники и 72 человек личного состава продолжает поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщило, что вертолет марки Robinson, принадлежащий ООО "Аэросоюз Волгоград", упал в районе села Линейное Наримановского района области около 19.30 мск пятницы. По предварительной информации, в вертолете находился один пилот. Как сообщал источник, он погиб. Следователи организовали проверку.
В 21.15 мск для проведения поисково-спасательных работ в район происшествия вылетел вертолет Ми-8 Астраханской региональной поисково-спасательной базы. Сообщалось, что на место также выдвинулась аэромобильная группа областного МЧС в составе 12 человек, четырех единиц техники и двух беспилотных авиационных систем (БАС).
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Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Астраханская областьПроисшествия
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