Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Поиски упавшего вертолета Robinson в Астраханской области при помощи авиации приостановлены до утра, наземная группировка продолжит работу, сообщается на сайте ГУ МЧС по области.
"Поисковые мероприятия с привлечением вертолета Ми-8 приостановлены до наступления светлого времени суток. Наземная группировка в количестве 25 единиц техники и 72 человек личного состава продолжает поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщило, что вертолет марки Robinson, принадлежащий ООО "Аэросоюз Волгоград", упал в районе села Линейное Наримановского района области около 19.30 мск пятницы. По предварительной информации, в вертолете находился один пилот. Как сообщал источник, он погиб. Следователи организовали проверку.
В 21.15 мск для проведения поисково-спасательных работ в район происшествия вылетел вертолет Ми-8 Астраханской региональной поисково-спасательной базы. Сообщалось, что на место также выдвинулась аэромобильная группа областного МЧС в составе 12 человек, четырех единиц техники и двух беспилотных авиационных систем (БАС).
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