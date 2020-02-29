Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра

"Поисковые мероприятия с привлечением вертолета Ми-8 приостановлены до наступления светлого времени суток. Наземная группировка в количестве 25 единиц техники и 72 человек личного состава продолжает поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщило, что вертолет марки Robinson, принадлежащий ООО "Аэросоюз Волгоград", упал в районе села Линейное Наримановского района области около 19.30 мск пятницы. По предварительной информации, в вертолете находился один пилот. Как сообщал источник, он погиб. Следователи организовали проверку.

В 21.15 мск для проведения поисково-спасательных работ в район происшествия вылетел вертолет Ми-8 Астраханской региональной поисково-спасательной базы. Сообщалось, что на место также выдвинулась аэромобильная группа областного МЧС в составе 12 человек, четырех единиц техники и двух беспилотных авиационных систем (БАС).