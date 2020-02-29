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В Сальвадоре ввели запрет на въезд людей из Ирана из-за коронавируса
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РИА Новости

В Сальвадоре ввели запрет на въезд людей из Ирана из-за коронавируса

00:28 29.02.2020
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© Flickr / Yiftah LiebermanСальвадор
Сальвадор
© Flickr / Yiftah Lieberman
Сальвадор. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 фев - РИА Новости. Власти Сальвадора вводят запрет на въезд людей из Ирана из-за коронавируса, сообщил президент страны Найиб Букеле.
Ранее Сальвадор запретил въезд для южнокорейцев и итальянцев.
"Миграционной службе дано распоряжение о запрете на въезд граждан из Ирана, включая транзитных пассажиров", - написал он в Twitter.
Дипломатам и гражданам Сальвадора придется пройти карантин в течение 30 дней.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
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Распространение нового коронавирусаСальвадорИранВ мире
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