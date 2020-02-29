В Сальвадоре ввели запрет на въезд людей из Ирана из-за коронавируса

Ранее Сальвадор запретил въезд для южнокорейцев и итальянцев.

Дипломатам и гражданам Сальвадора придется пройти карантин в течение 30 дней.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.