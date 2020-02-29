В США лишь один пациент с коронавирусом остается в госпитале

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что только один пациент с коронавирусом остается в госпитале.
"Из десятка подтвержденных случаев коронавируса в США только один пациент все еще находится в госпитале. В каждом случае людям предоставлялось лечение и по всем параметрам они чувствуют себя хорошо", - цитирует агентство Рейтер Пенса.
Центр по контролю и предупреждению заболеваний (CDC) сообщал о 15 подтвержденных случаев заболеванием коронавирусом в США.
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