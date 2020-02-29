Режим паники: коронавирус обвалил американские биржи

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Мировые фондовые биржи столкнулись с крупнейшим за девять лет обвалом. Индекс MSCI ACWI, отражающий котировки акций по всему миру, рухнул за один день на десять процентов, что означает суммарное снижение стоимости активов на пять триллионов долларов — сумму, сопоставимую с ВВП Японии. Основной американский фондовый индекс S&P 500 за шесть дней упал на 12% — такого не было со времен Великой депрессии.

Рекорд века

В конце февраля опасения относительно темпов распространения коронавируса усилились — и американские биржи перешли в пике. За неделю фондовый индекс S&P 500, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских компаний, обвалился на 12,5%. Потери достигли трех с половиной триллионов долларов.

Аналитики констатировали: так быстро S&P 500 не падал никогда со времен Великой депрессии в 1928 году. После Второй мировой войны рынок пережил 27 ощутимых падений, в которых индекс терял в среднем 13,4% — но как минимум за четыре месяца. Теперь же хватило недели.

Рынок акций США до последнего игнорировал распространение коронавируса, но когда стало ясно, что эпидемия перекинулась на Европу, инвесторы запаниковали. А новости четверга окончательно деморализовали участников рынка.

Двадцать седьмого февраля медицинские власти сообщили, что в США зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом от неизвестного источника (всего в стране сейчас выявлено 60 зараженных). Диагноз поставили женщине, живущей на севере Калифорнии. Она не посещала стран, затронутых эпидемией, и не контактировала с другими заболевшими американцами.

На это известие рынок отреагировал самым мощным падением за девять лет. Так, S&P 500 и индекс "голубых фишек" Dow Jones (включает акции 30 крупнейших компаний США) рухнули на 4,4%, высокотехнологичный Nasdaq потерял 4,61%.

"Dow Jones пережил худшее однодневное снижение в истории. Рынок подкосили новости о многочисленных заражениях в Италии и новой больной в Калифорнии", — констатировал Кит Бьюкенен, портфельный управляющий Global Investments.

Распродажа продолжится

Аналитики уверены, что опасения глобальной пандемии окончательно подорвали оптимизм инвесторов. Масла в огонь подлили прогнозы крупнейших институтов: и МВФ, и ведущие банки предупредили: экономический ущерб от коронавируса будет сопоставим с последствиями кризиса 2008 года.

По оценке аналитического центра Oxford Economics, эпидемия обойдется мировой экономике в 1,1 триллиона долларов.

"Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения международного масштаба нанесла удар по экономической активности", — отмечает Международный валютный фонд.

Как рассчитали экономисты JPMorgan Chase, в первом полугодии темпы роста американской экономики США не превысят 1,25% — это почти вдвое меньше, чем в 2019-м.

"Вирус нарушает глобальные цепочки поставок из-за остановки производства на китайских заводах. Люди лишаются работы, потребительский спрос падает", — пояснили аналитики банка в своем обзоре.

"Инвесторы недооценили влияние коронавируса. Кроме того, непонятно, как ситуация будет развиваться дальше", — сообщил РИА Новости эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд.

Как указывают аналитики двух крупнейших банков Уолл-стрит, самая масштабная распродажа акций только начинается, худшее — впереди.

"Нынешнее падение, скорее всего, будет более длительным из-за сохраняющейся неопределенности относительно коронавируса и пределов возможностей Федеральной резервной системы", — говорят стратеги Goldman Sachs.

В Citigroup ждут ответных мер ФРС, которые могли бы подстегнуть "инвестиции в рисковые активы", радикально подешевевшие, но все равно не пользующиеся спросом. Федрезерв проведет внеочередное заседание в воскресенье.

Видимо, ФРС снизит ставки уже в марте и объявит об очередных вливаниях ликвидности в финансовую систему. Впрочем, по мнению экс-главы Федрезерва Джанет Йеллен, усилий регулятора может оказаться недостаточно и коронавирус столкнет экономику США в рецессию.