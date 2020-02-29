Толстый чихуахуа сбросил половину веса ради возможности ходить

Он никогда не отличался стройностью, но с возрастом растолстел до 14 килограммов. Всему виной растущие порции и вредная привычка доедать остатки пищи из мусорного ведра. Из-за избыточного веса Клитус передвигался исключительно в тележке. С каждым днем он становился флегматичнее, энергии ни на что не хватало. Обеспокоенные владельцы Лора Нортон и Остин Ли отвезли питомца в ветеринарную клинику и узнали, что у пса всю жизнь были проблемы с щитовидной железой.