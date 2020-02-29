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Туризм
2020-02-29T02:30+0300
https://ria.ru/20200229/1565349859.html
Толстый чихуахуа сбросил половину веса ради возможности ходить
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РИА Новости

Толстый чихуахуа сбросил половину веса ради возможности ходить

02:30 29.02.2020
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© Фото : Instagram канал "lauranorton2"Собака чихуахуа по кличке Cleatus до и поле сброса лишнего веса
Собака чихуахуа по кличке Cleatus до и поле сброса лишнего веса
© Фото : Instagram канал "lauranorton2"
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Пес Клитус похудел на семь килограммов, так как к 15 годам уже не мог самостоятельно передвигаться, сообщает Metro.
Он никогда не отличался стройностью, но с возрастом растолстел до 14 килограммов. Всему виной растущие порции и вредная привычка доедать остатки пищи из мусорного ведра. Из-за избыточного веса Клитус передвигался исключительно в тележке. С каждым днем он становился флегматичнее, энергии ни на что не хватало. Обеспокоенные владельцы Лора Нортон и Остин Ли отвезли питомца в ветеринарную клинику и узнали, что у пса всю жизнь были проблемы с щитовидной железой.
Врачи разработали строгую диету для собаки и подобрали лечение. Лора рассказала, чихуахуа не сразу осознал, что миска с едой будет доступна только четыре раза в день по пять минут, а не постоянно. Со временем его вес пришел в норму.
Сейчас Клитус весит около семи килограммов. Пес стал активнее и жизнерадостнее, несмотря на преклонный возраст.
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