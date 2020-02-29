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2020-02-29T08:00+0300
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Критики предсказали победителя Берлинского кинофестиваля
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РИА Новости

Критики предсказали победителя Берлинского кинофестиваля

08:00 29.02.2020
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© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"Кадр из фильма "Берлин, Александерплац"
Кадр из фильма Берлин, Александерплац
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
БЕРЛИН, 29 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Фильм про беременную девушку-подростка, а еще новая версия романа об искуплении, скандальный "ДАУ" и костюмная вестерн-драма должны победить на Берлинале. Эксперты как никогда разделились во мнениях о том, какую картину признают новой классикой современного кино. В этом году спорят почти по каждому фильму основного конкурса. Тем интереснее дискуссия, итог которой станет известен уже в субботу вечером.

Лидеры, но не всегда

Явного фаворита на главный приз Берлинале, "Золотого медведя", нет. Создается впечатление, что у каждого зрителя, кинокритика свой фестиваль — настолько мнения противоречат друг другу.

"Здесь несколько вариантов: победить может фильм-компромисс, и тогда "Золотого медведя" получит американская картина, — говорит кинокритик из Берлина Рюдигер Сушланд, для которого нынешний Берлинале — 24-й по счету. — Таким "консервативным" вариантом стала бы победа Келли Рейхардт и ее "Первой коровы".

Аргументы за: это режиссер-женщина, которая сняла картину про американский Запад, иммигрантах в XIX веке и их своеобразный "молочный" стартап. Историю с поразительной красоты пейзажами с Тоби Джонсом и Джоном Магаро в целом приняли тепло, но все же не с овациями.
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"Кадр из фильма "Первая корова"
Кадр из фильма Первая корова
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
Кадр из фильма "Первая корова"
Кинокритик из Швеции Ян Лумхольдт (приезжает на Берлинале последние 20 лет) согласен: "У Келли очень интересный метод работы, смотреть ее картины — всегда удовольствие".
Немец Дитер Освальд (36 лет пишет о фестивале) уверен, что главного "Медведя" получит "Берлин, Александрплац" Бурхана Курбани, переосмыслившего знаменитый роман Альфреда Дёблина. История перенесена в современность, а главным героем стал чернокожий нелегальный мигрант из Африки Франсис.
"Сильная адаптация классической книги, получилось даже мощнее, чем у Райнера Фасбиндера", — отмечает Дитер.
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"Кадр из фильма "Берлин, Александерплац"
Кадр из фильма Берлин, Александерплац
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
Кадр из фильма "Берлин, Александерплац"
А Ян Лумхольдт считает, что награда этой картине будет довольно романтичным решением жюри: этот приз может определить вектор развития кино в Германии. Кстати, в таком случае немецкий фильм победит на Берлинале впервые за 16 лет (в 2004 году "Золотого медведя" взяла картина Фатиха Акина "Головой о стену" про эмигрировавших в Германию турок).

Кто еще?

Не меньше спорят по остальным номинациям: тут нашлось место подростковой драме о беременности, романтичной сказке, страшной итальянской истории о конфликте поколений.
"Мне кажется, что в жюри есть интеллектуалы, своеобразные первопроходцы. Так что наверняка "ДАУ. Наташа" получит какую-то из наград", — полагает немецкий критик Рюдигер.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер Илья Хржановский на красной дорожке перед показом фильма "ДАУ. Наташа" (DAU. Natasha)

Режиссер Илья Хржановский
1 из 4

Режиссер Илья Хржановский на красной дорожке перед показом фильма "ДАУ. Наташа" (DAU. Natasha)

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Екатерина Чеснокова

Оператор Юрген Юргес, режиссер Екатерина Ортел, актрисы Ольга Шкабарня и Наталия Бережная, режиссер Илья Хржановский (слева направо) на красной дорожке перед показом фильма "ДАУ. Наташа" (DAU. Natasha)

Оператор Юрген Юргес, режиссер Екатерина Ортел, актрисы Ольга Шкабарня и Наталия Бережная и режиссер Илья Хржановский (слева направо) на красной дорожке
2 из 4

Оператор Юрген Юргес, режиссер Екатерина Ортел, актрисы Ольга Шкабарня и Наталия Бережная, режиссер Илья Хржановский (слева направо) на красной дорожке перед показом фильма "ДАУ. Наташа" (DAU. Natasha)

© Екатерина Чеснокова
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"

Кадр из фильма "ДАУ. Наташа"

Кадр из фильма Дау. Наташа
3 из 4

Кадр из фильма "ДАУ. Наташа"

© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
© Екатерина Чеснокова

Актрисы Наталия Бережная и Ольга Шкабарня (справа) на красной дорожке перед показом фильма Ильи Хржановского и Екатерины Ортел "ДАУ. Наташа" (DAU. Natasha)

Актрисы Наталия Бережная и Ольга Шкабарня
4 из 4

Актрисы Наталия Бережная и Ольга Шкабарня (справа) на красной дорожке перед показом фильма Ильи Хржановского и Екатерины Ортел "ДАУ. Наташа" (DAU. Natasha)

© Екатерина Чеснокова
1 из 4

Режиссер Илья Хржановский на красной дорожке перед показом фильма "ДАУ. Наташа" (DAU. Natasha)

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4

Оператор Юрген Юргес, режиссер Екатерина Ортел, актрисы Ольга Шкабарня и Наталия Бережная, режиссер Илья Хржановский (слева направо) на красной дорожке перед показом фильма "ДАУ. Наташа" (DAU. Natasha)

© Екатерина Чеснокова
3 из 4

Кадр из фильма "ДАУ. Наташа"

© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
4 из 4

Актрисы Наталия Бережная и Ольга Шкабарня (справа) на красной дорожке перед показом фильма Ильи Хржановского и Екатерины Ортел "ДАУ. Наташа" (DAU. Natasha)

© Екатерина Чеснокова
По его мнению, награда для "ДАУ" поможет фестивалю выйти на новый уровень, заставит говорить о смотре, а еще — не поддаваться на "моралистические споры".
Швед Ян Лумхольдт согласен, что лента достойна награды. "Не уверен, что это главный приз или приз за женскую роль, но картину могут отметить за открытие новых горизонтов в кино", — сказал он.
О ленте Ильи Хржановского дискутируют давно. В конкурс вошла одна из десяти частей проекта. Это картина длительностью около двух с половиной часов о буднях сотрудницы буфета некоего НИИ, ее любовных отношениях. Именно этой "серии" Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение (всего одобрили шесть частей, остальные четыре посчитали "порнографическими").
Кадр из фильма Дау
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Пресс-показ фильма на фестивале прошел почти при полном молчании, зато после финальных титров зрители, выйдя из зала, начали спорить. Одни называли "Наташу" новым словом в кино, с особым визуальным языком, других смутила жестокость и провокационность некоторых сцен.
Пожалуй, самый нежный и романтичный фильм конкурса — "Ундина" Кристиана Петцольда, новая версия знаменитой сказки о Русалочке. Девушка Ундина работает гидом и безумно влюблена в Иоганна, но тот бросает ее. Впрочем, героиня не отчаивается и окунается в новое увлечение, на этот раз Кристофом (Франц Роговски, которому предсказывают победу как лучшему актеру).
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"Кадр из фильма "Ундина"
Кадр из фильма Ундина
1 из 2
Кадр из фильма "Ундина"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"Кадр из фильма "Ундина"
Кадр из фильма Ундина
2 из 2
Кадр из фильма "Ундина"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
1 из 2
Кадр из фильма "Ундина"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
2 из 2
Кадр из фильма "Ундина"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
"Отличный артист, чью безупречную роль не сможет не отметить Джереми Айронс (глава жюри. — Прим. ред.)", — подчеркивает Дитер Освальд.
А лучшей актрисой может стать Сидней Фланиган за роль в картине "Никогда, редко, иногда, всегда" режиссера Элизы Хиттман.
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"Кадр из фильма "Никогда, редко, иногда, всегда"
Кадр из фильма Никогда, редко, иногда, всегда
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
Кадр из фильма "Никогда, редко, иногда, всегда"
Семнадцатилетняя американская девушка узнает, что беременна, и втайне от родителей едет в соседний штат делать аборт. Немногословная драма, пусть чуть предсказуемая, но от этого не менее впечатляющая детальностью рассказа.
Заинтересовал критиков и итальянский фильм "Плохие сказки" — еще одна история о разных поколениях и разных взглядах. Картине предрекают награду за сценарий. Это лента двух режиссеров, Дамиано и Фабио Роберто Д’Инноченцо. Речь идет о нескольких семьях в пригороде Рима: внешне все стабильно (по итальянским меркам), а за фасадом — деспотичные родители, закомплексованные дети-подростки, их переживания, познание себя и знакомство с внешним миром. Финал неожиданный.
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"

Кадр из фильма "Плохие сказки"

Кадр из фильма Плохие сказки
1 из 2

Кадр из фильма "Плохие сказки"

© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"

Кадр из фильма "Плохие сказки"

Кадр из фильма Плохие сказки
2 из 2

Кадр из фильма "Плохие сказки"

© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
1 из 2

Кадр из фильма "Плохие сказки"

© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
2 из 2

Кадр из фильма "Плохие сказки"

© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
"Сценарий невероятный, в нем несколько уровней, разные проблемы, которые показаны так, как будто вы смотрите через микроскоп, это увлекательно", — объясняет Ян Лумхольдт.
Мария Гонсалес из Испании отметила не только сценарий, но и мужскую роль (Элио Джермано). "Все персонажи очень хорошо прописаны, но Элио особенно удался его персонаж", — говорит она.

А судьи кто?

Лауреатов называет ежегодно сменяемое жюри, и от того, кто в него вошел, зависит история киномира. В этом году в жюри председательствует актер Джереми Айронс. Как указывают критики, когда главным становится артист, возникают жаркие споры.
"Все актеры немного нарциссы и перетягивают внимание на себя, так что финальное решение может стать сюрпризом", — считает один из экспертов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Лука Маринелли, сценарист Кеннет Лонерган, актриса Беренис Бежо, председатель международного жюри, актер Джереми Айронс, сценарист Аннамари Ясир, продюсер Беттина Брокемпер и режиссер Клебер Мендонса Фильо (слева направо) на красной дорожке церемонии открытия юбилейного, 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале-2020
Актер Лука Маринелли, сценарист Кеннет Лонерган, актриса Беренис Бежо, председатель международного жюри, актер Джереми Айронс, сценарист Аннамари Ясир, продюсер Беттина Брокемпер и режиссёр Клебер Мендонса Фильо (слева направо) на красной дорожке церемонии открытия юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер Лука Маринелли, сценарист Кеннет Лонерган, актриса Беренис Бежо, председатель международного жюри, актер Джереми Айронс, сценарист Аннамари Ясир, продюсер Беттина Брокемпер и режиссер Клебер Мендонса Фильо (слева направо) на красной дорожке церемонии открытия юбилейного, 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале-2020
На принятие решения может (конечно, негласно) влиять и директор смотра. В этом году художественный руководитель Берлинале — Карло Шатриан, до этого директор кинофестиваля в Локарно.
"Карло неглупый, серьезный человек — он может выглядеть как мягкий итальянец, но это не так. Он наверняка повлияет на жюри, чтобы все запомнили первый Берлинале, который он возглавил", — полагает Рюдигер Сушланд.
Так что теории теориями, а интрига еще не раскрыта.
Актер Джонни Депп на красной дорожке премьеры фильма Минамата в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020
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