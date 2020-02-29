Истории тех, у кого день рождения бывает раз в четыре года

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости, Мария Марикян. Рожденные 29 февраля собирают в этот день большие компании, закатывают шумные вечеринки или же отправляются в путешествия. Ведь такое для них возможно лишь раз в четыре года. В остальное время приходится праздновать 28 февраля или 1 марта. Как люди, появившиеся на свет в последний день зимы високосного года, отмечают день рождения — в материале РИА Новости.

Братья-близнецы

Семену Бондареву и его брату-близнецу Анатолию из Воскресенска исполняется тридцать два. "А если считать по календарю — нам всего восемь", — смеется Семен. Погулять братья решили с размахом.

"За неделю до дня рождения вылетели в Сеул. Сейчас мы на острове Ява в Индонезии. Немного задержимся здесь, а потом в Дели. Затем — в Алматы. Конечный пункт — Москва. Вот такой трехнедельный трип организовали! — Объясняет корреспонденту РИА Новости Семен Бондарев. — Двадцать девятого будем еще на Яве. Пока сложно сказать, где именно, в планах — восхождение на вулканы и водопады".

До этого Бондаревы "личный новый год" отмечали на острове Ломбок. "Поднимались на действующий вулкан Ринджани. Переночевали в палатках в кратере, встретили рассвет и спустились. Тот день рождения, конечно, надолго запомнится, — вспоминает Семен. — К слову, через пару дней, когда мы уехали, там из-за подземных толчков погибли люди — 19 человек. Мы понимали, на какой идем риск".

По словам Бондарева, на экстремальные увлечения они с братом "подсели давно". "Прыжки с парашютом, купания в проруби — для нас уже обыденность. Стараемся не заострять внимание на том, что день рождения нужно как-то особенно выделять. Совместное празднование за границей пока, скажем так, для нас с братом "неустоявшаяся" традиция. Будем по возможности поддерживать ее каждый раз".

Анатолий работает в транспортной компании, Семен — в мусоровывозящей. "Так вышло, что в этом году, как и в прошлом, по работе не сезон, поэтому и нашлось время для путешествий. А инициатор всего этого — мой Анатолий", — добавляет Семен.

Раньше братья отмечали день рождения скромнее — в кругу родных и друзей. "У меня двое детей, у брата — один. Живем рядом в частных домах. Празднуем обязательно вместе — других вариантов не рассматриваем, — говорит Семен. — Даже после школы, когда учились в разных университетах и у каждого появились новые увлечения и друзья, все равно объединялись: с моей стороны десять человек, от брата столько же".

По словам Семена, особой разницы между празднованием дня рождения в високосный и обычный год они не чувствуют. "Пожалуй, единственное отличие — когда 29-го нет в календаре, все считают своим долгом поздравить нас именно в полночь!"

Братья чуть было не "родились" по документам 28 февраля: "Маме хотелось, чтобы в дате рождения у нас стояло 28-е. Видимо, из суеверных соображений. Но ей отказали. Говорят ведь, что в високосный год случаются всякие неудачи. Для нас с братом, наоборот, это очень хороший год. Всегда в жизни происходят изменения, как правило, в лучшую сторону. Поэтому ждем его с нетерпением!"

"Идеальный день"

Галина Лямина из Нижнего Новгорода в беседе с РИА Новости призналась, что не очень любит "обычный" день рождения: "Тот, что выпадает на 1 марта, праздную как Новый год: нарезаю тортик, поднимаю бокал шампанского, принимаю поздравления по телефону, который ровно в полночь разрывается от звонков. А затем иду спать. Вот и весь день рождения — настроения особо что-то отмечать нет".

Самые яркие воспоминания у девушки остались от 20-летия. "Мои самые близкие друзья собрали всех моих приятелей, одноклассников и устроили вечеринку в клубе, — рассказывает Галина. — На тот момент я там работала — пела в группе. Занимаюсь музыкой. Думала, заглянет несколько друзей, поздравят, посидим и разойдемся. Но собралась просто огромная компания. Было очень весело и круто!"

А вот от 24-летия остались не самые приятные впечатления. "На прошлое 29 февраля мы с моим молодым человеком отправились на отдых в Индию. Встречались на тот момент пять лет: то есть он очень хорошо знал, что для меня день рождения в високосный год очень важен. Однако он просто-напросто забыл про мой праздник". Галина напомнила избраннику об "особом дне" ближе к вечеру: "В итоге все переросло в большую ссору. Конечно, через какое-то время мы помирились".

Лямина объясняет, почему так резко отреагировала: от 29 февраля она порой ждет слишком многого. "Всегда хочется, чтобы этот день прошел идеально. Любая мелочь может меня расстроить. Косой взгляд в мою сторону, грубый тон — все выбивает из колеи и портит настроение. Когда день рождения раз в четыре года, воспринимаешь его иначе. Понимаю, что я уже достаточно взрослая, нужно проще относиться к празднику. Никто ведь не должен мне за то, что я родилась в такой день", — рассуждает Галина.

© Фото со страницы Галины Ляминой во ВКонтакте Галина Лямина © Фото со страницы Галины Ляминой во ВКонтакте Галина Лямина

По словам девушки, такое трепетное отношение к дню рождения ей привили с детства: "Конечно, отмечали каждый год. Но в високосный — как юбилей: большой стол, много гостей, куча подарков". Теперь Галина по мере возможностей уделяет внимание дню рождения всегда — в прошлом году она отправилась в теплые края. "В самолете я пыталась выяснить у тех, кто был рядом, наступила ли полночь по привычному для меня времени. Связи ведь не было. А показатели в телефоне сбились. Задача усложнилась — мы находились в другом часовом поясе".

А в этом году Галина празднует дома в кругу близких — ей исполняется двадцать восемь.

"С недавних пор я дружу с девушкой, которая тоже родилась 29 февраля. Познакомились случайно, на одном из дней рождения. Так вот, она переманила у меня двух гостей! Те сначала ко мне забегут, а потом к ней. Мы, возможно, даже не стали бы общаться, если бы не выяснили, что родились в один день", — шутит именинница.

И напоследок философствует: "Когда я была совсем маленькая, кто-то из взрослых ляпнул, что я "лишний человек". Все из-за даты рождения и поверий вокруг високосного года. В подростковом возрасте все жизненные неурядицы — несчастная любовь, проблемы с общением в новой компании — я списывала на 29-е число. С возрастом, конечно, пришло осознание, что это просто стереотип".

Семейный праздник

Москвичке Ксении Штанге сегодня исполнилось двадцать восемь. Она сейчас в Майями вместе с мужем и ребенком.

"Родилась ночью, маме хотелось, чтобы дату рождения перенесли на 28 февраля. Но хорошо, что в документах стоит 29-е — это ведь крутая дата, особенный день, — признается Ксения. — Если год невисокосный, праздную 1 марта. И в этот же день с супругом отмечаем годовщину отношений и свадьбы".

Штанге с радостью ждет каждый свой день рождения. "Стараемся в конце февраля выезжать за границу. Это время года не самое лучшее в Москве. Хочется чего-то яркого и веселого. Если же остаемся дома, предпочитаем уединяться — отмечаем только нашей семьей. А уже потом с родными и друзьями, — рассказывает Ксения. — Некоторые, узнав о дате рождения, начинали меня жалеть: "Как же так! Наверное, празднуешь раз в четыре года?" Приходилось объяснять, что, как и все, отмечаю ежегодно".

Больше всего Ксении врезалось в память двадцатилетие: "Это был високосный год. Мы с супругом встретили его в Доминикане. А на следующий день — 1 марта — я вышла замуж. Следующий високосный год тоже "использовали" по максимуму: на мое 24-летие отправились в евротур, 29 февраля были в Милане".

А самым запоминающимся подарком за все время для нее стал сюрприз от мужа — полет на воздушном шаре над Москвой.

Поздравляет раз в четыре года

В ожидании 29 февраля будущие именинники заполнили сообщениями паблики подобными сообщениями: "осталось совсем немного", "этот день все ближе", "с наступающим". Администраторы групп, как правило, — те, кто родился в последний день зимы високосного года.

"Группу во "ВКонтакте" я создала 15 лет назад, — говорит жительница Санкт-Петербурга Мария Алиева. — Нас, родившихся 29 февраля, достаточно. Но вот, к примеру, среди моего окружения — никого. Поэтому хотелось всех объединить — там люди между собой начинали общаться, делились тем, как праздновали день рождения".

Сегодня Марии исполнилось тридцать два. "Самый популярный вопрос: когда я отмечаю день рождения в невисокосный год. Предпочитаю 1 марта. Есть у меня подруга, которая звонит за минуту до полуночи и говорит: "Вот, мы поймали минутку между 28 февраля и 1 марта! С днем рождения!" Есть те, кто поздравляет 28-го. Правда, я не очень люблю, когда заранее".

© Фото со страницы Марии Алиевой во ВКонтакте Мария Алиева © Фото со страницы Марии Алиевой во ВКонтакте Мария Алиева

Еще в роддоме родителей Марии пытались убедить, что в документах лучше указать любую другую дату, но не 29 февраля — "иначе могут возникнуть проблемы". "Мама с папой отказались, оставили как есть. И правильно сделали. С трудностями я не сталкиваюсь. Единственное — порой в интернете, когда приходится заполнять анкеты, эта дата отсутствует. Но есть выход: можно обратиться в службу поддержки".

Праздновать Мария любит в кругу семьи и друзей. "Когда была маленькой, родители старались не обделять, гуляли каждый день рождения. Есть только один человек в моей жизни, который поздравляет меня раз в четыре года, — мой дед. Он обязательно приезжает с хорошим подарком — например, дарит что-то из бытовой техники или ювелирных украшений. А в невисокосный год от него я принимала поздравления исключительно "заочно" — через бабушку. Вот такой он у нас, упертый!" — смеется Алиева.