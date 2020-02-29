Выяснилось, когда туристы предпочитают путешествовать на поезде

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в какое время года предпочитают путешествовать на поезде, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что большинство (35 процентов) выбирают поездки летом.

Четверть опрошенных (27 процентов) в железнодорожные туры отправляются весной, а 21 процент — готовы делать это в любое время года.