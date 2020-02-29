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Туризм
2020-02-29T15:20+0300
https://ria.ru/20200229/1565333897.html
Выяснилось, когда туристы предпочитают путешествовать на поезде
https://cdn23.img.ria.ru/images/155631/70/1556317080_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e74749a25ad3a458d5b1f3a74a4c4028.jpg
РИА Новости

Выяснилось, когда туристы предпочитают путешествовать на поезде

15:20 29.02.2020
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© Depositphotos / sannebergДевушка фотографирует из окна поезда
Девушка фотографирует из окна поезда
© Depositphotos / sanneberg
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в какое время года предпочитают путешествовать на поезде, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что большинство (35 процентов) выбирают поездки летом.
Четверть опрошенных (27 процентов) в железнодорожные туры отправляются весной, а 21 процент — готовы делать это в любое время года.
Меньше всего привлекают поездки на поезде осенью — этот вариант отметили всего шесть процентов. Зимние путешествия в два раза популярнее: их выбирают 11 процентов опрошенных.
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