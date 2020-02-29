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2020-02-29T08:07+0300
https://ria.ru/20200229/1565285138.html
Изобретатель-альтруист придумывает тренажеры для здоровой старости
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РИА Новости

Изобретатель-альтруист придумывает тренажеры для здоровой старости

08:00 29.02.2020 (обновлено: 08:07 29.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПожилые люди во время занятий в спортзале
Пожилые люди во время занятий в спортзале
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Новый тренажер "Вертикализатор", аналогов которому нет не только в России, но и во всем мире, поможет пожилым людям оставаться активными как можно дольше. Марсель Хайретдинов, врач по профессии, а по призванию – изобретатель, придумал уже пять устройств для здоровой старости.
Замысловатый механизм для поддержания осанки и улучшения работы суставов врач сделал сам, буквально на коленке в гараже, поэтому сейчас в Ульяновском областном клиническом госпитале ветеранов войн, где работает Хайретдинов, есть всего два "Вертикализатора", но на подходе еще десять.
Марсель преподает силовую гимнастику пожилым людям, и, проводя с ними каждый день, он заметил, что пенсионеры в основном ведут сидячий и даже лежачий образ жизни. По его словам, для того чтобы чувствовать себя хорошо, пожилым людям необходимо двигаться как можно больше. Здесь речь идет не о силовых тренировках, а о простой ходьбе. Но, несмотря на очевидность совета, ему не так легко следовать.

Человек надевает "Вертикализатор", чтобы держать спину, на ногах груз, и он спокойно идет и гуляет или просто ходит, потом все снимает, и тело становится легким, потому что идет укрепление мышц ног и спины, укрепляется сердечно-сосудистая система, кровоснабжение головного мозга усиливается, потому что человек двигается", – рассказал корреспонденту РИА Новости Хайретдинов.

Схема работы

Тренажер надевается на спину: металлическая пластина с мягкими выступами крепится на крестце, а на тазовом поясе "Вертикализатор" фиксируется ремнем.
"Получается, он сидит на тазу, но точка давления происходит на крестец. Вторая точка крепления – грудной отдел. К нему привязываются ключевые суставы. И в такой фиксации, когда позвоночник оттягивается назад, когда тазовая кость фиксирована, на крестец и на "хвост", который отходит от "Вертикализатора", вешается груз 2,5 килограмма", – объяснил врач.
Механизм приподнимает таз и тем самым снимает нагрузку с тазобедренных суставов. Кроме того, упражнения с тренажером служат профилактикой артрозов и снимают боль с коленей.
Для усиления эффекта на ноги надевается тяжелая обувь – ботики, каждый из которых весит по 7 килограммов. При этом, если человеку передвигаться с таким весом трудно, их можно заменить на песочные грузы весом 1 или 2 килограмма.

Другие изобретения

"Вертикализатор" – это не единственное изобретение Марселя Хайретдинова. При этом в каждом из них прослеживается определенная тенденция: они призваны улучшить работу суставов и выпрямить осанку. На два устройства врач уже оформил патенты.
Сначала была штанга, которую нужно класть на плечи, затем – тяговый тренажер, исправляющий сколиоз. Он представлял собой два грифа на тросах, к которым крепились грузы разного веса. Благодаря упражнениям на этом тренажере растягивался и выпрямлялся позвоночник.
"Третий – это тяжелые ботинки или утяжеленная обувь, от 7 до 20 килограммов один ботинок. Человек в них ходит или висит на турнике. Держится руками и пытается оторвать ноги, тем самым растягивая суставы позвоночника и укрепляя их одновременно", – сказал Марсель.
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Четвертое изобретение называется "Плита". По функционалу оно похоже на тяжелые ботинки, с той разницей, что в этом случае они приварены к металлической пластине 40 на 50 сантиметров. Между ног кладутся грузы весом 100 килограммов. Человек должен взяться за турник и попытаться подтянуться вместе с устройством.
"У людей увеличивается пространство в суставах, между позвонками, причем как раз на физиологическое расстояние, не перерастягивается. Мышцы крепнут, и человек повышает свой физический резерв, тем самым укрепляет именно суставы и диски меж позвонков за счет того, что расстояние увеличивается", – поделился Хайретдинов.

Дальнейшие планы

Изобретатель-энтузиаст признался, что хотел бы включить лечение с применением своего тренажера в проект "Демография", чтобы пожилые люди оставались активными как можно дольше.

У меня есть профессия – помогать людям, я и помогаю. Я стараюсь сделать так, чтобы они стали здоровыми, поэтому и разработал этот "Вертикализатор", – сказал он.

При этом Хайретдинов напомнил, что одним тренажером дело ограничиваться не должно: пожилым необходимо двигаться как можно больше, насколько это возможно, ведь движение – это жизнь.
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