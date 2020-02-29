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Процедура выборов в парламент Словакии
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РИА Новости

Процедура выборов в парламент Словакии

01:38 29.02.2020
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© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
© AP Photo / Petr David Josek
В соответствии с Конституцией Словацкой республики (1992) Национальный совет (парламент) является законодательным органом республики.
Он состоит из 150 депутатов, которые избираются на всеобщих, равных, прямых выборах тайным голосованием сроком на четыре года.
Выборы в Национальный совет объявляются председателем парламента. День голосования должен быть объявлен не позднее, чем за 110 дней до его проведения.
Выборы проводятся Государственной комиссией по выборам и контролю за финансированием политических партий.
Депутатом может быть избран гражданин Словакии, постоянно проживающий на территории страны, обладающий избирательным правом и достигший возраста 21 года.
Кандидатами не могут быть недееспособные лица, осужденные за умышленное преступление или находящиеся в тюремном заключении.
Кандидатом также не может быть судья, прокурор, общественный защитник, военнослужащий или член вооруженного формирования.
Список кандидатов может быть представлен зарегистрированной политической партией или коалицией. Он должен быть отправлен в Государственную комиссию в бумажном и электронном виде не позднее, чем за 90 дней до даты голосования. Политические партии могут объединиться в коалицию, в таком случае они выдвигают единый список кандидатов. Политическая партия или коалиция может включить в список кандидатов до 150 человек.
Государственная комиссия рассматривает представленные списки кандидатов не позднее, чем за 80 дней до даты выборов и регистрирует их не позднее, чем за 70 дней до даты выборов.
Партия должна внести избирательный депозит в размере 17 тысяч евро. Залог возвращается в течение месяца после объявления результатов выборов, если список политической партии или коалиции не был зарегистрирован, а также если партия или коалиция получила не менее 2% от общего числа действительных голосов.
Избирательная кампания начинается в день объявления о выборах в парламент и заканчивается за 48 часов до начала голосования.
Предельный уровень расходов для одной политической партии составляет 3 миллиона евро.
Принимать участие в голосовании могут граждане страны, достигшие возраста 18 лет.
Муниципалитеты обязаны не позднее, чем за 25 дней до даты голосования разослать каждому гражданину, включенному в списки избирателей, специальное уведомление с информацией о времени голосования, избирательном округе и участке, на котором он может проголосовать.
Голосование проводится в субботу с 7 до 22 часов.
Прибывший на избирательный участок избиратель обязан подтвердить свою личность в окружной избирательной комиссии, предъявив удостоверение личности и, при наличии, карточку для голосования. Член комиссии вписывает номер избирателя в список и выдает бюллетени и пустой конверт с официальной печатью муниципалитета. Избиратель должен подтвердить получение документов подписью, а затем пройти в кабину для голосования. Он может выбрать один избирательный бюллетень с названием выбранной партии и положить его без изменений в конверт или обвести в нем четырех представителей партийного списка, которым он отдает предпочтение. После этого он запечатывает конверт и опускает в специальную урну.
При необходимости избирателю может быть выдан новый бюллетень. Испорченные бюллетени опускаются в специальную урну.
Если избиратель не способен самостоятельно заполнить бюллетень, не умеет читать или писать, то он имеет право на сопровождение в избирательную кабинку и оказание необходимой помощи со стороны избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии.
Избиратели, которые по причине серьезной болезни не могут явиться на избирательный участок, могут проголосовать за его пределами при помощи передвижной избирательной урны.
Избиратели, не проживающие на постоянной основе в Словакии, но зарегистрированные в списке избирателей и лица, в день выборов находящиеся за границей, обязаны, не позднее, чем за 50 дней до выборов, отправить запрос о проведении голосования по почте. Министерство внутренних дел, не позднее, чем за 35 дней до даты голосования, высылает на указанный адрес все необходимые документы. Избиратель заполняет бюллетень, вкладывает его сначала в избирательный конверт, а затем в почтовый конверт, и отправляет его по почте. К подсчету голосов допускаются только те бюллетени, которые были доставлены не позднее последнего рабочего дня, предшествующего дню голосования.
Избиратели, проживающие на территории Словакии, но не имеющие возможности голосовать по месту своего постоянного проживания, могут заранее обратиться в свой муниципалитет с просьбой выдать карточку для голосования, которая дает право быть внесенным в избирательный список в любом избирательном округе. Заявку на карточку можно подать лично не позднее последнего рабочего дня перед выборами, а также в бумажном или электронном виде не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты выборов.
К распределению мандатов допускаются партии, набравшие не менее 5% от общего числа действительных голосов. Коалиции двух или трех партий должны преодолеть 7% порог, а коалиции из четырех или большего количества партий – 10%.
Государственная комиссия может снизить процентный лимит, чтобы по меньшей мере две политические партии или две коалиции или хотя бы одна политическая партия и одна коалиция были допущены к распределению мандатов.
Президент республики не позднее, чем через 30 дней после объявления результатов выборов, созывает учредительное заседание Национального совета. При вступлении в должность избранные депутаты приносят клятву.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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