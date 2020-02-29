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Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
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РИА Новости

Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"

01:43 29.02.2020 (обновлено: 05:02 29.02.2020)
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© HBO / AMC NetworksКадры из сериалов "Игра престолов"(8 сезон) и "Ходячие мертвецы"(10 сезон)
Кадры из сериалов Игра престолов(8 сезон) и Ходячие мертвецы(10 сезон)
© HBO / AMC Networks
МОСКВА, РИА Новости — 29 фев. Фанаты заметили, что создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финального сезона "Игры престолов", сообщает ScreenRant.
По мнению поклонников, сериал стал еще больше похож на "Игру престолов" из-за скудного освещения в кадре.
К последнему сезону шоу по произведению Джорджа Р.Р. Мартина было много вопросов. Одной из самых частых претензий фанатов было полное несоответствие сценария содержанию книги, но критиковали также и операторскую работу, особенно в битве при Винтерфелле. События разворачивались при свете луны и вспышек огня, и зрители жаловались на то, что было очень сложно понять, что происходит.
"Ходячие мертвецы" всегда были темными по палитре, чтобы подчеркнуть атмосферу апокалипсиса, и сцены в пещере не могли быть ярко освещены, но в девятой серии "Сжатие" (Squeeze) отсветы факелов были настолько слабыми, что не давали различить, какой именно персонаж на экране и насколько далеко действующие лица находятся друг от друга.
Кадр из сериала Игра престолов
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