Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"

МОСКВА, РИА Новости — 29 фев. Фанаты заметили, что создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финального сезона "Игры престолов", . Фанаты заметили, что создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финального сезона "Игры престолов", сообщает ScreenRant.

По мнению поклонников, сериал стал еще больше похож на "Игру престолов" из-за скудного освещения в кадре.

К последнему сезону шоу по произведению Джорджа Р.Р. Мартина было много вопросов. Одной из самых частых претензий фанатов было полное несоответствие сценария содержанию книги, но критиковали также и операторскую работу, особенно в битве при Винтерфелле. События разворачивались при свете луны и вспышек огня, и зрители жаловались на то, что было очень сложно понять, что происходит.