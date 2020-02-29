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2020-02-29T21:56+0300
https://ria.ru/20200229/1565195157.html
Шеф-повара рассказали, что не стоит заказывать в японском ресторане
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РИА Новости

Шеф-повара рассказали, что не стоит заказывать в японском ресторане

21:56 29.02.2020
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© Depositphotos / ridofranzНигири суши
Нигири суши
© Depositphotos / ridofranz
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Шеф-повара рассказали, что не стоит заказывать в суши-барах и ресторанах, а на какие блюда японской кухни следует обратить внимание, сообщает Insider.
Так, по мнению владельца ресторана в Лас-Вегасе Санг Пака, темпура (обжаренные в масле рыба или овощи в тесте. — Прим.ред.) — не лучший вариант.

"Вы никогда не знаете, когда масло было заменено. Плюс, такую закуску следует избегать тем, кто пытается придерживаться диеты", — подчеркнул Пак.

Шеф-повар Кийо Икеда посоветовал не брать вечером закуски или гарниры, в которых используют сашими (сырое филе мяса, рыбы и морепродуктов, нарезанные тонкими ломтиками. — Прим.ред.). По его словам, часто эти кусочки могут быть остатками, которые ресторан пытается использовать.
CC BY 2.0 / Hajime NAKANO / Fugu SashimiСашими из фугу
Сашими из фугу
CC BY 2.0 / Hajime NAKANO / Fugu Sashimi
Сашими из фугу
Вегетарианцев он призвал проявить смекалку и выбирать из меню не только блюда из яиц и риса.

"Я часто пытаюсь отговорить гостей, которые не едят мясо и рыбу, от заказа простых блюд. В ресторанах можно заказать рулетики от шеф-повара, фаршированные спаржей, огурцами, ростками, морковью и множеством других интересных ингредиентов", — рассказал Икеда.

На вопрос о том, что тогда заказывать в ресторанах и барах японской кухни, Санг Пак считает, что ужин или обед неплохо начинать с супа мисосиру (низкокалорийное блюдо на основе соевой пасты. — Прим.ред.).

"Если в меню есть мисо суп, да еще и хорошо приготовленный, то с большой вероятностью суши будут вкусными", — подчеркнул он.

© Depositphotos / FomaAЯпонский суп мисо
Японский суп мисо
1 из 2
Японский суп мисо
© Depositphotos / FomaA
© Depositphotos / Lisovskaya NataliaСалат из водорослей
Салат из водорослей
2 из 2
Салат из водорослей
© Depositphotos / Lisovskaya Natalia
1 из 2
Японский суп мисо
© Depositphotos / FomaA
2 из 2
Салат из водорослей
© Depositphotos / Lisovskaya Natalia
Из закусок повар порекомендовал выбирать салаты из морских водорослей — альтернативная замена обычному листовому.

"Водоросли — один из основных продуктов азиатской кухни. Если вы хотите как следует изучить культуру этой страны, то я советую заказывать именно такой салат. Он питательный и вкусный", — объяснил Пак.

Владелец ресторана в США и победитель кулинарного шоу Chopped Крис Ройстер считает лучшим блюдом японской кухни суши с васаби тобико (икра зеленого цвета, которую часто используют на определенных роллах и нигири) и перепелиным яйцом.
© Depositphotos / Nopadol Ouengbunchoo*NPD LEWZ*

Суши с икрой летучей рыбы

Гункан суши с икрой летучей рыбы
1 из 2

Суши с икрой летучей рыбы

© Depositphotos / Nopadol Ouengbunchoo*NPD LEWZ*
© Depositphotos / FedorovekbПриготовленный морской еж
Приготовленный морской еж
2 из 2
Приготовленный морской еж
© Depositphotos / Fedorovekb
1 из 2

Суши с икрой летучей рыбы

© Depositphotos / Nopadol Ouengbunchoo*NPD LEWZ*
2 из 2
Приготовленный морской еж
© Depositphotos / Fedorovekb

"Эта закуска одна из моих любимых. Ее готовят из жирного яичного желтка с острой икрой. Такое сочетание многие упускают из виду. Очень зря", — прокомментировал шеф-повар.

Крис Ройстер еще выделил уни (икра морского ежа) и суши со скумбрией. По его мнению, блюда, приготовленные из этих ингредиентов, — то, что обязательно следует заказать в ресторане японской кухни.
Девушка в ресторане
12 января, 11:17Культура
Шеф-повара: что не стоит заказывать в итальянском ресторане
11403317
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