Шеф-повара рассказали, что не стоит заказывать в японском ресторане

МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Шеф-повара рассказали, что не стоит заказывать в суши-барах и ресторанах, а на какие блюда японской кухни следует обратить внимание, . Шеф-повара рассказали, что не стоит заказывать в суши-барах и ресторанах, а на какие блюда японской кухни следует обратить внимание, сообщает Insider.

Так, по мнению владельца ресторана в Лас-Вегасе Санг Пака, темпура (обжаренные в масле рыба или овощи в тесте. — Прим.ред.) — не лучший вариант.

"Вы никогда не знаете, когда масло было заменено. Плюс, такую закуску следует избегать тем, кто пытается придерживаться диеты", — подчеркнул Пак.

Шеф-повар Кийо Икеда посоветовал не брать вечером закуски или гарниры, в которых используют сашими (сырое филе мяса, рыбы и морепродуктов, нарезанные тонкими ломтиками. — Прим.ред.). По его словам, часто эти кусочки могут быть остатками, которые ресторан пытается использовать.

Вегетарианцев он призвал проявить смекалку и выбирать из меню не только блюда из яиц и риса.

"Я часто пытаюсь отговорить гостей, которые не едят мясо и рыбу, от заказа простых блюд. В ресторанах можно заказать рулетики от шеф-повара, фаршированные спаржей, огурцами, ростками, морковью и множеством других интересных ингредиентов", — рассказал Икеда.

На вопрос о том, что тогда заказывать в ресторанах и барах японской кухни, Санг Пак считает, что ужин или обед неплохо начинать с супа мисосиру (низкокалорийное блюдо на основе соевой пасты. — Прим.ред.).

"Если в меню есть мисо суп, да еще и хорошо приготовленный, то с большой вероятностью суши будут вкусными", — подчеркнул он.

Из закусок повар порекомендовал выбирать салаты из морских водорослей — альтернативная замена обычному листовому.

"Водоросли — один из основных продуктов азиатской кухни. Если вы хотите как следует изучить культуру этой страны, то я советую заказывать именно такой салат. Он питательный и вкусный", — объяснил Пак.

Владелец ресторана в США и победитель кулинарного шоу Chopped Крис Ройстер считает лучшим блюдом японской кухни суши с васаби тобико (икра зеленого цвета, которую часто используют на определенных роллах и нигири) и перепелиным яйцом.

"Эта закуска одна из моих любимых. Ее готовят из жирного яичного желтка с острой икрой. Такое сочетание многие упускают из виду. Очень зря", — прокомментировал шеф-повар.