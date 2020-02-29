Шеф-повара рассказали, что не стоит заказывать в японском ресторане

"Вы никогда не знаете, когда масло было заменено. Плюс, такую закуску следует избегать тем, кто пытается придерживаться диеты", — подчеркнул Пак.
"Я часто пытаюсь отговорить гостей, которые не едят мясо и рыбу, от заказа простых блюд. В ресторанах можно заказать рулетики от шеф-повара, фаршированные спаржей, огурцами, ростками, морковью и множеством других интересных ингредиентов", — рассказал Икеда.
"Если в меню есть мисо суп, да еще и хорошо приготовленный, то с большой вероятностью суши будут вкусными", — подчеркнул он.
"Водоросли — один из основных продуктов азиатской кухни. Если вы хотите как следует изучить культуру этой страны, то я советую заказывать именно такой салат. Он питательный и вкусный", — объяснил Пак.
"Эта закуска одна из моих любимых. Ее готовят из жирного яичного желтка с острой икрой. Такое сочетание многие упускают из виду. Очень зря", — прокомментировал шеф-повар.