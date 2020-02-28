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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T00:14+0300
https://ria.ru/20200228/1565355634.html
В Сирии погиб еще один турецкий военный
https://cdn22.img.ria.ru/images/155961/03/1559610395_0:258:2912:1896_1036x0_80_0_0_0a76f8807ff079bec4c3cf0ccc15b1b6.jpg
РИА Новости

В Сирии погиб еще один турецкий военный

23:32 28.02.2020 (обновлено: 00:14 29.02.2020)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные на границе между Турцией и Сирией
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Еще один турецкий военный погиб и двое получили ранения в Идлибе при артобстреле со стороны сирийской армии, об этом сообщило минобороны Турции.

"Наши военные ведут ответный огонь по целям режима", - заявили в турецком военном ведомстве.

По утверждению турецкого минобороны, "ответным огнем были уничтожены восемь танков сирийской армии, четыре единицы бронетехники, пять гаубиц, две многоствольные ракетные пусковые установки, а также обезврежены 56 сирийских военных".
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Обострение в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь.
По информации российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 турецких военных, более 30 человек получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Военная обстановка в Идлибе
Вчера, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
94821133
Обсудить 8
Обострение ситуации в ИдлибеМинобороны ТурцииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
А что разве российские ВКС ещё не нанесли по турецким террористам тактические удары гиперзвуковым оружием чисто в воспитательных целях?
29 февраля, 00:32
Виртуальный деструктор
5701001
Что он нашёл в стране соседней? Что кинул он в краю родном?
28 февраля, 23:42
vvab6
1500001
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