В Сирии погиб еще один турецкий военный

Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией

АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Еще один турецкий военный погиб и двое получили ранения в Идлибе при артобстреле со стороны сирийской армии, об этом сообщило минобороны Еще один турецкий военный погиб и двое получили ранения впри артобстреле со стороны сирийской армии, об этом сообщило минобороны Турции

"Наши военные ведут ответный огонь по целям режима", - заявили в турецком военном ведомстве.

По утверждению турецкого минобороны, "ответным огнем были уничтожены восемь танков сирийской армии, четыре единицы бронетехники, пять гаубиц, две многоствольные ракетные пусковые установки, а также обезврежены 56 сирийских военных".

Обострение в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь.

По информации российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 турецких военных, более 30 человек получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности.