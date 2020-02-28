В Сирии погиб еще один турецкий военный

"Наши военные ведут ответный огонь по целям режима", - заявили в турецком военном ведомстве.
По утверждению турецкого минобороны, "ответным огнем были уничтожены восемь танков сирийской армии, четыре единицы бронетехники, пять гаубиц, две многоствольные ракетные пусковые установки, а также обезврежены 56 сирийских военных".
Обострение в Идлибе
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь.
По информации российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 турецких военных, более 30 человек получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности.
*Террористическая организация, запрещенная в России